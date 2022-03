Davide Silvestri sbotta con Lulù Selassiè/ “Avrei voluto che mi dicessi…”

Davide Silvestri, è guerra con Lulù Selassiè!

Davide Silvestri ha preso malissimo la nomination di Lulù Selassiè. L’attore ha mostrato malumori in seguito al gesto della principessa e solo oggi ha voluto chiarire con lei. Davide ha spiegato il motivo del suo rammarico a Lulù. Davide Silvestri ha sempre avuto reazioni esagerate ogni volta che veniva nominato dagli altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Anche Nathaly Caldonazzo lo fece notare qualche settimana fa. Davide aveva sbottato con Lulù ma approfittando di un momento di calma ha voluto spiegare le sue ragioni. Lulù ha spiegato: “Volevo dire che per la Nomination mi dispiace se ci sei rimasto male, però in quel momento eri l’unico che potevo nominare. Anche Antonio, ma non volevo per la sua crisi personale… Le altre persone non avrei potuto, lo farò quando dovrò necessariamente. Soleil, anche se ci ho discusso molto qui dentro, sono quasi due mesi che ho una serenità con lei e quando ho un problema io non vengo a cercare te Davide”, ha spiegato.

Davide però ha mostrato il suo disappunto e candidamente ha confidato a Lulù: “Io voglio essere onesto, non voglio dire che adesso sono tranquillo altrimenti sembra che lecco il c**o. Sono molto arrabbiato e deluso, non per la Nomination in sé, però da parte tua avrei voluto che mi dicessi le cose in faccia. È stato il modo… Io ho cercato di entrare nel tuo mondo, anche per il grande affetto che ho nei confronti di Manu. Tu mi hai detto che mi vuoi bene e non mi avresti mai nominata”. Lulù però gli ha spiegato che prima o poi l’avrebbe nominato non avendo creato un rapporto con lui. Davide Silvestri ha chiosato: “Io però adesso non ci credo più, penso che con me sei una bugiarda e non mi fiderò mai più. Non sono un bambino orgoglioso… Ho voluto evitarti perché non mi andava. Non è per la Nomination ma è per il prima”.

Davide Silvestri e la reazione scomposta alle nomination

Da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, l’attore Davide Silvestri non ha mai smesso di intrattenere e divertire il pubblico e gli altri concorrenti con le sue imitazioni e i siparietti che, almeno all’inizio, lo vedevano come protagonista insieme ad Alex Belli. Discreto e riservato, Davide Silvestri ha fin da subito legato con quasi tutti i suoi coinquilini e in particolar modo con Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Soleil Sorge e Alex Belli fino ad arrivare a creare, proprio con l’influencer e il collega attore, un vero trio delle meraviglie fatto di confidenze, giochi e scherzi. Un trio che, però, nonostante tutto, ha cessato di esistere nel momento in cui la situazione tra i “Solex” si è evoluta al punto tale da cominciare a sbandierare la tanto discussa “chimica artistica”. Davide Silvestri, infatti, a tal proposito, ha sempre avuto le idee piuttosto chiare arrivando anche a criticare i comportamenti poco lineari del Belli e quelle che, secondo lui e secondo il parere di molti altri inquilini, sono state le cadute di stile di Soleil e Delia; dichiarando poi, proprio nelle ultime settimane, come secondo il suo pensiero l’intera situazione non conosca vittime ma soltanto complici.

Durante la sua avventura nella Casa del GF, Davide Silvestri si è spesso trovato in nomination e, pur senza scomporsi troppo, è sempre riuscito a superare brillantemente ogni televoto ma pare che, nell’ultima puntata, la stanchezza e le tensioni degli ultimi mesi si siano fatte sentire anche per lui: infatti, sembra non aver accettato con sufficiente serenità il fatto di essere stato nominato dalla finalista Lulù Selassié e che, anzi, dopo un iniziale momento di incredulità, abbia espresso la propria delusione e il proprio rancore prima con le compagne di avventura Delia e Soleil, poi con gli altri coinquilini. L’unica a non essere stata interpellata, al momento, pare essere la diretta interessata a cui, tuttavia, Davide Silvestri ha mandato un messaggio inequivocabile rifiutandosi di brindare con lei durante l’apericena al termine della puntata. Indicato dalla Ricciarelli come tra i più meritevoli di vincere questa edizione del Grande Fratello Vip, Davide Silvestri è dunque ora in attesa di scoprire se quest’ultimo televoto gli sarà fatale oppure se gli consentirà di continuare la sua corsa verso il tanto desiderato posto da finalista.



