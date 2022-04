Davide Silvestri, scherzo Le Iene/ Imprenditore arabo vuole la sua birra, ma…

Davide Silvestri, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha lasciato il mondo del cinema e della tv ormai da qualche anno per dedicarsi completamente alla produzione di birra. Un progetto nel quale ha messo anima e corpo, lasciando indietro tutto il resto e al quale tiene più di ogni altra cosa. Proprio per questo, Le Iene, hanno scelto di fargli uno scherzo. All’attore è stato fatto credere che un imprenditore di Dubai volesse cominciare una collaborazione con lui per commerciare la sua birra. Complice anche l’altro produttore e suo socio, il cugino Kekko dei Modà, che lo chiama e gli dice: “Questi qua vorrebbero unire la distribuzione della birra con locali per farmi fare i concerti a cifre folli”. Davide è entusiasta e si presenta carico all’incontro con i miliardari.

Al meeting con l’imprenditore arabo, Davide Silvestri arriva con la fidanzata, Alessia. L’emiro comincia a testare la birra con metodi piuttosto bizzarri, come sussurrare dentro al bicchiere per capire la frizzantezza della bevanda, inzuppando le dita all’interno del bicchiere e così via. Gesti che fanno scoppiare in una risata Alessia e Davide, con tanto di offesa da parte dell’imprenditore e del suo intermediario.

Davide Silvestri e la reazione allo scherzo

Quando Davide Silvestri pensa che l’accordo sia saltato a causa delle sue risate e quelle di Alessia, che hanno fatto infuriare l’imprenditore di Dubai, chiama Kekko. Al telefono, il cugino e suo socio gli rivela di aver firmato un accordo per la cessione del marchio Birra Lira negli Emirati Arabi e nel mondo. Il problema? Che si tratta di una truffa. Davide è infuriato: nel frattempo arriva Alessia che urla avvisando il fidanzato che il cagnolino, dal nome Birra, è stato portato via dagli arabi. L’attore ruba una bicicletta per rincorrere la macchina con gli imprenditori arabi, ma nel frattempo arrivano Le Iene a fermarlo.

La reazione dell’attore è tutta da ridere: “Ma voi siete degli figli di put***a. Ma andatevene a fanc**o. Meno male che è uno scherzo, è stato il momento più brutto della mia vita. Se avessi raggiunto quella macchina non avreste fatte in tempo a dirmi che è uno scherzo”. E poi una battuta alla fidanzata, complice dello scherzo: “La voglio sposare lo stesso, ma in questo momento ragazzi…”.











