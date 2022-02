Davide Silvestri scosso per i risultati della nomination/ Abbandonerà la casa?

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 Davide Silvestri è stato al centro dell’attenzione di tutto il pubblico per aver “rischiato” di essere stato il primo finalista del reality insieme a Delia Duran, la vincitrice. L’attore non ha reagito bene per questa decisione da parte del pubblico e ha espresso il suo malcontento in diretta con Alfonso Signorini, evidenziando anche i segni di stanchezza di un’esperienza di questo tipo. Negli ultimi giorni Davide non ha ancora digerito la delusione minacciando di andarsene dal reality.

"Soleil Sorge è sporca e fa casino"/ Le accuse di Davide Silvestri e Barù al Gf Vip

Le reazioni di Davide Silvestri hanno suscitato forti critiche anche da parte del pubblico a casa, che non ha risparmiato commenti sui social a causa del suo comportamento. L’ultima sfuriata di Davide Silvestri è stata rivolta a Manila Nazzaro, dedita a lamentarsi degli altri concorrenti e delle faccende all’interno della casa in cui l’attore dopo essersi sfogato per la vicenda di Delia ha sbottato nei suoi confronti e per il suo atteggiamento che ha portato altri concorrenti ad aspre critiche.

Miriana Trevisan e Davide Silvestri, dubbi su Biagio D'Anelli/ “Quand'è rientrato..."

Davide Silvestri abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip 2021?

Durante la puntata anche Alfonso Signorini, dopo aver visto la reazione di Davide Silvestri, ha cercato di minimizzare in diretta le sue reazioni puntando l’attenzione sulla stanchezza di tutti i concorrenti che sono in casa dall’inizio del reality rispetto ai nuovi entrati. In preda alla rabbia, l’attore ha anche rivelato di voler abbandonare la casa a seguito del risultato della nomination. Se l’attore effettivamente deciderà di andare fino in fondo a questa decisione lo sapremo solo durante la prossima puntata del reality.

Davide Silvestri vuole abbandonare la Casa? / "Prenderò le mie decisioni"

Intanto la relazione tra Delia Duran e Alex Belli continua ad incuriosire tutti i concorrenti e proprio questa mattina Antonio, Davide e Barù hanno espresso le loro supposizioni sulla coppia, discutendo su un possibile ritorno di fiamma. Davide non ha alcun dubbio e confessa ai suoi compagni: “Torneranno comunque insieme, è già scritto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA