Davide Silvestri: “Sposerò la mia fidanzata Alessia Costantino!”/ “Figli? Ho paura…”

Davide Silvestri, secondo classificato al Grande Fratello Vip 6, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 20 marzo 2022. L’attore ha confessato inizialmente quanto segue: “Non so come ho fatto ad arrivare fino alla finale. Tanti mi hanno fatto i complimenti per la mia calma e la mia educazione. Spesso ho pensato ai valori che mi hanno trasmesso i miei genitori nella Casa. Certo, speravo nella vittoria, però è andata comunque bene così e faccio i complimenti a Jessica Selassié”.

I suoi esordi sono stati contrassegnati dalla soap “Vivere”: “Mi godevo quella realtà, sapendo che tutto questo sarebbe prima o poi finito. Vedevo mia madre e mio padre lavorare ogni giorno e capivo che non sarebbe potuta andare avanti così per me“. Il periodo difficile iniziò quando acquistò casa: “In quel momento il lavoro andava male e sentivo il peso della responsabilità di un mutuo. Ero spaventato e ha cominciato a mancarmi la terra sotto i piedi. Quindi ho deciso di ritirarmi e ho cominciato a lavorare insieme a mio padre, che poi mi disse che mi sarei dovuto vergognare soltanto se fossi andato a rubare”.

DAVIDE SILVESTRI E ALESSIA COSTANTINO: “LA SPOSO!”

Alessia Costantino, fidanzata di Davide Silvestri, ha rivelato davanti alle telecamere del programma tv di Canale 5 “Verissimo” di sognare una famiglia insieme a lui, che ha aggiunto: “È troppo bella, troppo brava, riesce a mantenermi calmo. È una donna sincera, bellissima, delicata, profumata. La sposerò di sicuro”.

E la paternità? È un sogno nel cassetto per Davide Silvestri? “Mah, diventare padre mi fa un po’ paura perché io vorrei fare tante cose con Alessia e temo che un figlio tolga un po’ di spazio al nostro amore. Ma sicuramente in futuro…”.

