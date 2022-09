Davide Silvestri tensione con Soleil Sorge? “Non mi ha mai risposto”/ Il retroscena

Davide Silvestri svela un retroscena su Soleil Sorge: “Le ho scritto su Instagram e…”

Davide Silvestri e Soleil Sorge non si parlano più. Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, i due ex gieffini non hanno mantenuto i rapporti ma anzi stando alle parole di Davide Silvestri, Soleil avrebbe evitato di rispondergli sui social. Davide e Solei avevano stretto un bel legame nella casa. Dopo però che Soleil aveva iniziato a flirtare con Alex Belli, Davide aveva preferito prendere le distanze.

Intervistato da Giada Di Miceli per il programma radiofonico Non succederà più Davide Silvestri ha confidato di aver scritto su Instagram a Soleil Sorge ma di non aver ricevuto risposta: “Soleil condurrà il Gf Vip Party? Non lo sapevo. Io quando sono uscito le ho scritto una volta su Instagram. Non mi ha mai risposto e non ci siamo più sentiti. Io ho fatto solo quello che sentivo, ma la mia vita va avanti comunque. Con Alex mi son sentito un paio di volte, poi non ci siamo più visti come promesso. Mi sento con Katia Ricciarelli, Barù e Jessica Selassié. Loro sono stati invitati anche al mio matrimonio, così come anche Giucas Casella”. Commentando poi il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, Davide Silvestri asserisce: “Per me è una noia mortale parlare di questa cosa, però devo dire che sono stati geniali. No, geniali è una parola grossa. Acuti. Sono stati bravi a portare avanti questa cosa”.

Davide Silvestri ha espresso anche un parere sulle coppie che si erano formate nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Davide Silvestri non si aspettava che alcune coppie durassero e tra queste ha menzionato anche Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi: “Che le coppie formatesi al Gf Vip sarebbero durate non me l’aspettavo. Di Federica Calemme pensavo che lasciasse Gianmaria Antinolfi appena uscita, invece di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ho detto “no, per la differenza d’età”, invece sono molto contento. Ci siamo visti anche con loro, abbiamo fatto un weekend insieme per caso. Molto carini”.

Davide Silvestri si è poi tolto qualche sassolino dalla scarpa in merito al comportamento di Sonia Bruganelli. Ripercorrendo l’esperienza nella casa, Davide ha sottolineato come Sonia sia stata troppo di parte nei confronti di Soleil Sorge: “Sonia è perfetta, è giustissima per quello che fa, anche per gli interventi fatti l’anno scorso, a parte qualche difesa e protezione nei confronti di qualcuna che vedevo fuori luogo e forzati. Lì mi ha dato un pochino fastidio. Sì, mi sto riferendo a Soleil. Sonia l’ha difesa un po’ troppo. Credo che gli opinionisti debbano essere degli arbitri”. Lo scorso anno, la Bruganelli fu attaccata sui social dopo aver espresso di continuo apprezzamenti nei confronti di Soleil. Quest’anno riuscirà ad essere super partes?











