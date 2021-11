Davide Silvestri, ‘ti amo’ alla fidanzata Alessia/ “Come una promessa di matrimonio”

Davide Silvestri vive un momento molto emozionante nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo circa due mesi riceve infatti la visita della fidanzata Alessia che, poco prima di rivedere, descrive con partole di grande amore in un confessionale. “È una ragazza sempre sorridente, con le palle data la sua giovane età, che riesce a farmi stare tranquillo, a prendermi, anche a farmi arrabbiare ma senza mai prevaricare.”, dichiara Davide. Così aggiunge: “Stiamo insieme da neanche un anno ma è stata una storia davvero molto forte sin da subito. È profumata, per me è bellissima, la più bella del mondo.” Chiamato in giardino con gli altri per una scusa, Davide rimane senza parole nel vedere di fronte a se Alessia.

ALESSIA, FIDANZATA DAVIDE SILVESTRI/ Sorpresa al GF, lui: "esisti solo tu e Kekko"

Davide Silvestri si inginocchia per la fidanzata Alessia: “Ti amo da impazzire”

La ragazza ha parole emozionanti: “Sono qui per dirti che sono fiera e orgogliosa di te perché sei un uomo leale, umile, porti rispetto sempre a chiunque e soprattutto nei miei riguardi. Ti voglio ringraziare per questo rispetto che porti e mi dimostri ogni giorno. Mi porti gioia e felicità con i tuoi scherzi. Fuori ti amiamo tutti da morire e ti salutano tutti.” Lui ne approfitta allora per fare qualcosa mai fatto finora: dirle “ti amo”. Si inginocchia – “È come se fosse una promessa di matrimonio”, sottolinea – e le dice: “Ti amo da impazzire”.

