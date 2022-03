Davide Silvestri torna all’Isola dei famosi?/ “Mi piace molto, ora come ora…”

Davide Silvestri: pronto a sposare la fidanzata Alessia

Davide Silvestri è arrivato secondo nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Jessica Selassié. Intervistato da Casa Chi, l’attore ha rivelato che intende sposare la sua fidanzata Alessia Costantino: “Ci conosciamo da un anno circa, sono stato sei mesi dentro la Casa… adesso è il momento di conoscerci ancora un po’. Ma io credo che sia la donna della mia vita, è troppo bella!”. Davide ha anche risposto ad alcune domande sui suoi coinquilini del GF Vip, confermando che a un certo punto non ha più sopportato Alex Belli: “Non l’ho mai nascosto nemmeno a lui. La prima parte con lui è stata meravigliosa e ci stavamo divertendo davvero tanto. Peccato che si sia perso in questa storia… la sua parte artistica era più interessante dello show amoroso”.

Davide Silvestri ha confidato che la nomination che l’ha maggiormente ferito è stata quella contro Delia Duran, che ha conquistato prima di lui il pass per la finale: “È stata quella che mi ha più buttato giù. L’ho vissuta come una sconfitta nella vita. La cosa era molto più complessa e non si tratta di vittimismo. Bisognava andare molto più a fondo. Mi ha fatto tornare in mente i provini che a me distruggono… Questa sensazione l’ho avuta solo con la nomination insieme a Delia”. L’attore ha partecipato alla prima edizione dell’Isola dei Famosi, classificandosi quarto, e non ha escluso un possibile ritorno nel reality: “A me piace molto come programma, ho fatto la prima edizione. Ora come ora no… l’anno prossimo ci potrei pensare. Adesso è improbabile, devo seguire il lavoro con la birra e poi anche Kekko che parte con il tour e io sono il suo assistente personale”.

