Davide Silvestri vs Aldo Montano/ “E’ indifendibile e doveva chiedere scusa a Alex”

Davide Silvestri ha commentato il comportamento di Aldo Montano. A distanza di alcuni giorni dopo lo scontro con Alex Belli che ha destabilizzato gli equilibri all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Davide Silvestri è tornato a parlarne con Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. Analizzando la situazione, Davide ha puntato il dito contro Montano. Secondo Davide, Aldo aveva sbagliato a provocare Aldo nel confessionale e dire quelle cose alle spalle con quel modo cattivo ma nello stesso tempo il toscano ha sbagliato a reagire mettendo le mani addosso all’attore. Silvestri ha infatti ammesso: “E’ indifendibile, se lo avessi fatto io era lo stesso. Nessuno poteva difendermi. Si deve chiedere scusa e basta. Alex lo ha provocato e aveva la faccia da str… ma quando ti provocano non si fa così. Sta alla tua intelligenza dire, basta ne parliamo domani”.

Davide ha sottolineato il fatto che Aldo avrebbe dovuto chiedere scusa ma che non ha fatto alcun gesto distensivo nei confronti di Alex. Davide non ha preso né le parti di Alex Belli che ha accusato di essere stato teatrale e troppo pungente ma neanche quelle di Aldo Montano. La sua è stata una saggia e attenta analisi anche perché con questo atteggiamento ha rivelato una coerenza di fondo.

Davide Silvestri ha criticato anche Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore si sarebbe reso responsabile sia pur in modo indiretto dello scontro tra Belli e Montano. Il campione di scherma e l’attore hanno rischiato di alzarsi le mani dopo la diretta, e il tutto è accaduto per il fatto che Gianmaria Antinolfi durante la festa di Halloween ha avvertito Alex dicendogli che Aldo lo considera ipocrita. Davide Silvestri si è confrontato con Katia Ricciarelli e ha dichiarato: “Ha fatto una cosa scorretta”. Davide ha ritenuto responsabile Antinolfi per il litigio che è scoppiato tra i due e l’ha fatto notare alla Ricciarelli: “Secondo me è colpa sua”. Davide Silvestri ha rivelato infatti che se Antinolfi non avesse detto nulla ad Alex Belli lo scontro con Montano non ci sarebbe stato. Rincarando la dose, ha aggiunto: “Gianmaria per quanto mi riguarda ha lanciato il sasso e ha nascosto la mano. Ha fatto litigare due persone”. E’ stato davvero Antinolfi ad accendere la miccia? Che lo abbia fatto per un suo tornaconto?

