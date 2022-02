Davide Silvestri vs Alex Belli: “Insopportabile”/ “Suo teatrino mi fa innervosire”

Davide Silvestri è in difficoltà. L’attore ha reagito malamente al ritorno di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip. Alex e Davide avevano stretto un bel rapporto all’inizio, ma poi l’ex attore di “Vivere” aveva deciso di prendere le distanze. Durante un confronto con Soleil Sorge, Davide aveva confessato che non sarebbe riuscito a restare amico di Alex dopo l’esperienza del reality: “A lui direi: ‘Dimmi la verità, se fossi stato ancora dentro con me e Gianmaria fosse stato al posto tuo fuori a fare quelle robe, cosa avresti fatto?’. L’avrebbe preso in giro con me, avremmo giocato, come abbiamo sempre fatto. Se fosse stato qui, io e lui non l’avremmo fatta passare liscia ad uno che fa quei teatri con Delia. Io, ad esempio, non credo che Delia sia la vittima all’oscuro di tutto”. Davide Silvestri rimane dunque fermo sulla sua posizione e, parlando con Alessandro Basciano, ha espresso le sue perplessità: “Devo ancora metabolizzare”. L’ex tentatore di Temptation Island ha però apprezzato la coerenza nel comportamento di Silvestri: “Sei molto coerente e si vede, e si vede anche che comunque ti dispiace”. Davide ha ammesso di essere dispiaciuto e di essersi sentito deluso dal comportamento di Alex: “Io sono come te: quando mi chiudo, mi chiudo e non vorrei. Però io sono stato credo uno dei pochi coerenti qua dentro. Mi dispiace ma non ci riesco”.

Delia Duran minaccia Alex Belli: "Spacco questa bottiglia!"/ "Non ti permetto di..."

Davide Silvestri si è sempre dissociato dal teatrino che Alex Belli ha messo su con Delia Duran e Soleil Sorge e ha svelato: “Mi piace il nostro ricordo… Però come giocatore, quello che ha messo in scena per me è insopportabile. Se ti guardo adesso mi fai proprio innervosire”. Anche Soleil Sorge ha chiesto spiegazioni a Davide sul suo allontanamento da Belli. Davide ha risposto: “Non ho niente da dire e quindi sono sereno, vado come un treno. Continuo per la mia strada. Non mi sono sentito di andare ad abbracciarlo, non mi è venuto, non me la sento di fare queste feste, non mi va, non lo so perché”.

Alex Belli e Delia Duran: bacio nella notte al Gf vip/ Dalle lacrime alla passione...

Delia Duran è in finale e Davide Silvestri minaccia di abbandonare il Grande Fratello Vip

Davide Silvestri ha rivelato di essere rimasto deluso dall’arrivo di Delia Duran in finale. L’uomo ha addirittura minacciato di voler prendere una decisione nell’ipotesi in cui Delia dovesse vincere: “Non so come andrà il voto, ma se mai dovesse essere che lei vince io lì prenderò delle decisioni. In base a come sarà lo svolgimento vedrò cosa fare. Ho malumore sì, ma non sono offeso”. Davide si è poi lamentato con Manila Nazzaro di quanto successo con Delia.

L’attore si sarebbe augurato che ad arrivare in finale potessero essere persone che avevano varcato la porta rossa dall’inizio: “Sono molto deluso da com’è andata, non è che mi nascondo. Speravo di vincere o che comunque ad arrivare in finale fosse uno dei vecchi, non lei certamente. Non è che ora dico ‘ah brava, che bello che hai vinto’. Sono deluso, molto deluso dallo show. Quindi il mio ragionamento a mente lucida è ‘se io ho perso adesso contro di lei, significa che anche in finale non la batterò e non vincerò mai il programma’. Poi sono stanchissimo, anche avessi vinto comunque sarei stato stanco, sono passati 5 mesi e non ce la faccio più, siamo tutti molto provati credo. […] Il mio è un ragionamento logico, lei in finale ci batterà, se già ha vinto adesso”. In molti in verità pensano che Davide possa trionfare in questa edizione e sarebbe una vittoria meritata, considerando che si è sempre distinto per coerenza, senza mai lasciar parlare troppo di sé. Forse ultimamente si sta lasciando andare a troppi giudizi che potrebbero sporcare la sua figura.

Soleil Sorge gelosa di Alex Belli: "Non sei coinvolto da me"/ "Non ce la faccio a..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA