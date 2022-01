Davide Silvestri vs Gianmaria Antinolfi/ “Con Sophie è stata una messinscena…”

Davide Silvestri esprime le sue perplessità in merito alle relazioni di Gianmaria Antinolfi. Parlando con Jessica Selassiè, Davide ha detto ciò che pensa del flirt con Federica Calemme ma anche della situazione che si era creata con Sophie Codegoni. Davide è convinto che Gianmaria Antinolfi non provi un reale interesse nei confronti di Federica: “Non fa del male a nessuno, quindi fa bene anche a farlo. Però non credo che provi davvero… Per carità lei è una bella ragazza, quindi non credo sia uno sforzo fare finta con lei. Sono un po’ scettico su alcuni passaggi che ha fatto”. Jessica Selassiè ha concordato con lui e ha spiegato: “Da sempre le tempistiche sono state molto a sua sfavore. Per quanto uno voglia credergli, è una persona stupenda, ma questo crea difficoltà nel credergli”.

Davide ha poi proseguito aggiungendo che Gianmaria Antinolfi avrebbe messo in atto delle strategie per conquistare Federica Calemme e anche Sophie Codegoni: “Lui secondo me non ha tempi televisivi e si frega, per questo anche non ci crediamo […] Ora invece lo vedo cresciuto anche in questo, sta imparando. Lui per me è così anche nella vita, gli piacciono le donne, gli piace piacere e gli piace il gioco della conquista. Non lo fa con cattiveria, ma perché gli piace la conquista. Io lo vedo, mi fa morire dal ridere, ma non mi fa tenerezza. Sicuramente lo vedo più tranquillo con Federica che con Sophie, che mi sembrava una grande messinscena”, ha concluso.

Davide Silvestri parla della sua amicizia con Alex Belli a Delia Duran

Davide Silvestri, che nella scorsa puntata era in nomination è, in questo momento, di nuovo al centro dell’attenzione come “testimone chiave” della vicenda sentimentale tra Soleil e Alex Belli: se la liason tra i due, che ha tenuto banco per settimane in tv e sui social, sembrava essersi naturalmente esaurita con l’uscita di Alex dalla casa, il destabilizzante ingresso di sua moglie Delia Duran come concorrente ha riaperto il “caso”, dando non poche grane a Davide, che di Belli è amico e con la coppia clandestina divideva la stanza. Delia ha infatti chiesto conferma a Davide su ciò che avveniva tra il suo compagno e la giovane sotto le coperte ma, non sappiamo se per fedeltà all’amico, l’ex naufrago dell’Isola dei famosi non si è sbilanciato in una risposta chiara. Ma la Duran e Silvestri hanno avuto modo di parlare anche del rapporto di amicizia tra i due attori, facendo notare a Davide che Alex ha accusato il progressivo distacco tra i due all’interno della casa, che ha coinciso con l’inizio della relazione tra Alex e Soleil, ma tranquillizzandolo sul fatto che Belli nutre ancora grande amicizia nei sui confronti.

Davide Silvestri ha spiegato a Delia che il suo allontanamento dall’amico è stato motivato dal fatto che lui ritiene il tradimento una cosa inaccettabile. Questi sani principi giovano, naturalmente, al percorso del mastro birraio all’interno del gioco; scorrendo le pagine social Davide risulta infatti uno dei papabili per la vittoria finale; una parte del pubblico ne ammira i principi e il carattere solare è attivo; di contro c’è chi lo reputa privo di un grande carattere e tendente a stringere rapporti periodici coi concorrenti più forti e influenti, come Alex Belli. Le prossime settimane ci chiariranno meglio se il percorso di Davide porta o meno alla finale. Certo, aldilà di ogni opinione, la sua partecipazione al gioco, iniziata in sordina, poteva sulla carta apparire come una breve comparsata e si è rivelata invece come una presenza da vero protagonista. Comunque andrà il gioco, sappiamo per certo che Davide è molto fortunato in amore; la sua fidanzata Alessia, con cui sta insieme da tempo e che a novembre è stata protagonista di una visita a sorpresa nella casa, è la sua ammiratrice numero uno e lo attende a braccia aperte; si vocifera di un matrimonio a trasmissione conclusa.



