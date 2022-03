Davide Silvestri vs Lulù: “Falsa e bugiarda”/ Pronta la vendetta: “Nominerò Jessica”

Continua ad essere altissima la tensione all’interno della casa del Gf Vip 2021. Del resto ci stiamo ormai avvicinando alla finalissima, mancano poche puntate al gran finale, e i vipponi stanno ormai correndo “da soli”, vedendo l’obiettivo vicinissimo. E nella serata di ieri, dopo le tensioni riguardanti la doppia eliminazione di Nathaly Caldonazzo e di Alessandro Basciano, non sono mancati anche momenti non proprio simpatici fra Davide Silvestri e Lulù. All’attore di Vivere non è andata giù la nomination nei suoi confronti della Principessa, che ricordiamo, è già in finale dopo la votazione del pubblico.

GRANDE FRATELLO VIP 2022/ Pagelle 45a puntata/ Soleil e Miriana, il riavvicinamento

E così che dopo la diretta, Davide Silvestri ha discusso della cosa con Soleil in camera, prima di addormentarsi, una conversazione che, come riferito dal sito ilvicodellenews.it, sarebbe durata diverse ore, visto che i due avrebbero parlottato dello stesso argomento fino alle cinque di mattina, mentre Barù, nel frattempo, se la russava alla grande. Davide Silvestri e Soleil hanno utilizzato termini come “bugiarda”, sempre stando a quanto riportato da ilvicodellenews.it, dicendo che non capiscono perchè lei si comporti in questo modo, forse perchè non se ne accorge o forse perchè “falsa”, aggiungono ancora i due vipponi.

Nathaly Caldonazzo contro tutti al GF Vip/ "Alla gogna, vorrebbero vedermi morta"

DAVIDE SILVESTRI VS LULU’ DOPO LA NOMINATION DI IERI: “FUORI DALLA CASA…”

Davide Silvestri si è detto anche disposto a parlare faccia a faccia con la stessa Lulù nella giornata di oggi, per avere un chiarimento, ma solamente per amore del gioco, in quanto, stando a quanto specificato ancora dallo stesso attore, fuori dalla casa più spiata d’Italia non se la sarebbe filata di striscio.

In ogni caso Davide Silvestre avrebbe già pronto la “vendetta”, che come ben si sa va servita fredda, e sembrerebbe intenzionato a nominare durante la prossima puntata Jessica, la sorella di Lulù, di modo da colpire la “falsa“. Soleil Sorge si è mostrata accondiscendente nei confronti dell’attore di Vivere, spiegando di condividere il suo pensiero. Fra i due sembrerebbe essere quindi tornato il sereno, o si tratta solo di un’alleanza per far fuori un’altra Princess?

Alessandro Basciano vs Nathaly Caldonazzo/ “Ti stanno tutelando e ti va di cu*o”

© RIPRODUZIONE RISERVATA