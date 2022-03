Davide Silvestri vs Lulù Selassiè “Dovevo nominarla sempre”/ Gf Vip “Mi sono pentito”

Davide Silvestri rischia di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip questa sera: è in nomination con Miriana Trevisan e Jessica Selassiè. Per questo il concorrente si è lasciato andare oggi ad alcune riflessioni in vista della puntata di stasera, tornando ad attaccare Lulù Selassiè. Lo ha fatto in giardino proprio con Miriana, soffermandosi sul suo percorso e in particolare sulle scelte che ha fatto. “C’è qualcosa di cui ti sei pentito?”, gli ha chiesto la showgirl. Inizialmente Davide ha risposto di no, motivo per il quale Miriana ha cominciato a spiegare di essersi arrabbiata con se stessa per una cosa, anche se non dipesa da lei. “Ho reagito semplicemente come dovevo reagire…”.

A questo punto Davide Silvestri l’ha interrotta, non curandosi del ragionamento che stava facendo la coinquilina. “Anzi sì, forse sì, una cosa sì. Di non aver nominato tutte le volte Lulù, ma dall’inizio. Non aver fatto tutte le nomination su di lei”.

DAVIDE SILVESTRI E LE MANCATE NOMINATION A LULÙ

Davide Silvestri, che si è scontrato più volte con Lulù Selassiè negli ultimi giorni al Grande Fratello Vip, ha ammesso che avrebbe dovuto mandarla in nomination ogni volta per varie motivazioni. Però ha dato priorità ad altre persone. “Per come si è comportata anche nei confronti del gioco, nei miei confronti nel finale, però avevo tante persone, come Nathaly su cui mi sono impuntato, quindi altre priorità. Dovendo votare uno…”.

Miriana Trevisan allora ha provato a fargli notare che evidentemente non può essere un pentimento: “Allora non sei pentito, se non l’hai fatto è perché non te lo sentivi”, concetto che ha ribadito due volte. MaDavide Silvestri ha tirato dritto contro Lulù: “Un pochino mi sono pentito. Ad esempio, una volta ero indeciso. Quando dovevo votare l’ho votata, ma avrei dovuto nominarla più spesso”. Quindi, ha concluso che è l’unico pentimento che ha di questa esperienza al Grande Fratello Vip: “Per il resto non ho nient’altro, non ho altri pentimenti”.

