Davide Silvestri vuole abbandonare il Grande Fratello vip/ “Vado via, ve lo spiego”, ma…

Davide Silvestri prova ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. L’attore in questi giorni è apparso molto stanco soprattutto dopo le discussioni che lo hanno visto protagonista assieme a Soleil Sorge. Davide ha ammesso di essersi sentito tradito: “Sono felicissimo che mi abbia nominato, significa che non è un’amica sincera. Giuro che sono contento, perché vuol dire che il mio istinto funziona ancora benissimo. Io avevo previsto la nomination e quello che ha fatto. Dice che sono stratega e voglio arrivare in finale? Ribalta sugli altri quello che è lei. Io non mi espongo come si espone lei, io le figure di m***a così non le faccio”, ha dichiarato dopo la puntata della scorsa diretta. Per questo motivo, nel corso della notte, Davide Silvestri ha provato ad uscire dalla porta rossa creando il caos tra i Vipponi. In realtà, si è trattata di una vera e propria messinscena.

Davide Silvestri ha finto di avere un crollo psicologico nella casa del Grande Fratello Vip. L’attore ha fatto finta di voler abbandonare la casa ma i compagni gli hanno sbarrato la strada mettendosi davanti la porta e impedendo a Davide di fare azioni avventate. In particolare le ragazze sono apparse preoccupate per il suo impeto improvviso: “Vado via, ve lo spiego poi cosa è successo”, ha gridato Davide. Davide si è poi chiuso in magazzino con Alessandro Basciano e Barù ed è scoppiato a ridere chiedendogli però di tenere il gioco ancora per un po’.

Puntata tranquilla per Davide Silvestri che vive un momento di tensione solo nel corso delle nomination quando inaspettatamente viene votato da Soleil, delusa dal suo comportamento, infatti, il ragazzo ha fatto dei commenti sull’influencer in confessionale senza parlarne con lei. Davide riceve il voto anche di Nathaly con cui non c’è mai stato un rapporto e di Antonio. L’attore è in lizza per la prossima eliminazione insieme a Katia e a Nathaly. Il post puntata è molto acceso per Davide Silvestri: in veranda, Manila e altri concorrenti commentano i VIP in nomination e l’ex Miss Italia, parlando con Nathaly, ritiene che lei e il ragazzo non meritino di uscire poiché hanno dato e stanno dando molto. L’attrice non è d’accordo poiché pensa che Davide non trasmetta nulla; si limita a cucinare qualche piatto o a travestirsi da alcuni personaggi divertenti. L’opinione di Nathaly è dettata dal fatto che tra i due non si è mai instaurato un legame. Qualche ora dopo anche Lulù dice la sua sulla nomination di Soleil nei confronti di Davide. La principessa è in camera con Miriana e sottolinea di non apprezzare il comportamento del ragazzo che, a suo dire, non si espone mai, in nessuna situazione poiché non ha il coraggio di discutere con gli altri coinquilini. Inoltre si tratta di una strategia per arrivare in finale senza ostacoli. Miriana racconta della conversazione avuta con l’attore poco prima e sostiene che Davide Silvestri non citi mai Katia. Ciò non fa altro che confermare i sospetti di Lulù: il ragazzo non ha il coraggio di esporsi e di ammettere la realtà dei fatti.

La discussione a cui allude Miriana avviene poco prima in giardino: lei e Davide Silvestri stanno prendendo il sole e commentano il comportamento di alcuni VIP e, in particolar modo, di Soleil. Davide è amareggiato non tanto dal voto ricevuto dall’influencer, poiché presto o tardi se lo aspettava, ma critica i toni e le modalità. Tuttavia, l’attore cerca di dare una chiave di lettura al voto ricevuto: grazie a quanto accaduto la sera precedente ha le idee molto chiare su come comportarsi nelle prossime settimane. Pensa che Soleil non sia una persona limpida e che viva di manie di protagonismo. La sera dopo la puntata Davide ha un confronto con Katia: i due parlano della nomination e il ragazzo confessa alla cantante che gli dispiacerebbe se lei uscisse, ma che vorrebbe fuori Nathaly. Al contrario Katia spera di andarsene poiché non tollera più il comportamento di molti suoi compagni. Gli scontri con Manila, Miriana e Alex l’hanno davvero toccata ed è stufa della situazione. Davide sostiene che tutti, inclusa Katia, abbiano alzato troppo i toni. In risposta, la cantante rimprovera l’attore di essere sempre troppo distaccato e di non esporsi in diverse occasioni.



