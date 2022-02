Davide Silvestri vuole abbandonare la Casa? / “Prenderò le mie decisioni”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 è stato comunicato a tutti i concorrenti il nome del vincitore della nomination che avrebbe avuto un accesso diretto alla finalissima del reality. La vincitrice è stata Delia Duran, che ha battuto Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, una scelta del pubblico che non è piaciuta agli altri concorrenti della casa che avrebbero voluto in finale uno dei concorrenti chiuso in casa fin dall’inizio del reality.

Davide Silvestri/ Preoccupato per Barù: "Con Jessica? Gli si ritorcerà contro"

Già prima della puntata Davide Silvestri si è confidato con Barù: “Non so come andrà il voto, ma se mai dovesse essere che lei vince io lì prenderò delle decisioni. In base a come sarà lo svolgimento vedrò cosa fare”. Il concorrente ha anche minacciato di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 dopo aver saputo il risultato delle votazioni.

Davide Silvestri/ “Alex non è l’amico che vorrei, non lo vedrei neanche per mezzora”

Davide Silvestri deluso dal risultato delle nomination

Davide Silvestri, aveva promesso che se Delia fosse stata la finalista del Grande Fratello Vip 2021 avrebbe lasciato il programma e finita la diretta si è confidato con Manila Nazzaro rivelando alla donna di essere molto stanco, confidandole anche le sue paure: “Sono molto deluso da com’è andata, non è che mi nascondo. Speravo di vincere o che comunque ad arrivare in finale fosse uno dei vecchi, non lei certamente.” Ammettendo: “Sono deluso, molto deluso dallo show”.

Il concorrente ha ammesso di valutare anche l’abbandono del reality perché oramai, non crede di poter più vincere il reality: “Il mio ragionamento a mente lucida è: se io ho perso adesso contro di lei, significa che anche in finale non la batterò e non vincerà mai il programma” concludendo: “Il mio è un ragionamento logico, lei in finale ci batterà se già ha vinto adesso”.

Davide Silvestri e Barù diventano Delia Duran e Alex Belli/ Ancora meglio della coppia reale...

© RIPRODUZIONE RISERVATA