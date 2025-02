Davide Simonetta è tra gli autori di Sanremo 2025 che più hanno collaborato alla stesura dei brani in gara di questa edizione. Con cinque canzoni, scritte rispettivamente per Elodie, Achille Lauro, Francesca Michielin, Rocco Hunt e Francesco Gabbani, l’artista originario di Bagnolo Cremasco torna a firmare brani che sicuramente entreranno nelle classifiche dei più amati anche dopo la fine del Festival. Il compositore ed arrangiatore infatti, ha alle spalle già una lunga carriera da autore che gli ha fatto guadagnare numerosi traguardi di ascolti e vendite.

Nella scorsa edizione infatti aveva presentato alcuni dei pezzi che poi hanno avuto più successo come “Sinceramente” di Annalisa e “l p’ me, tu p’ te” per il rapper napoletano Geolier, nel 2023 invece aveva prodotto “Due Vite” per Marco Mengoni conquistando così il primo posto per preferenze di pubblico e giuria. Quest’anno quindi riproverà a scalare il podio, partendo già con nomi che sono stati inseriti tra i favoriti per la vittoria, anche se, ha dichiarato che per la prima volta da 10 anni, non sarà presente per ascoltare le sue produzioni al teatro Ariston.

Davide Simonetta, autore a Sanremo 2025: “Non andrò al Festival quest’anno, resto a casa con mia moglie”

Uno tra gli autori più di successo del panorama musicale italiano, famoso per firmato molti successi partiti da Sanremo è Davide Simonetta. Il musicista è anche conosciuto come produttore di album di alcuni dei cantanti che in questo momento sono tra i preferiti del pubblico. Tra le canzoni scritte che saranno presenti in gara a questa edizione del Festival, l’artista ha dichiarato che quella che rispecchia di più i suoi gusti è il brano di Achille Lauro, mentre del testo per Elodie ha detto in una intervista rilasciata a Il GIorno: “Per lei ho scritto tanto. È stato un lavoro lungo, ma alla fine il risultato è ottimo“.

Nella stessa occasione Simonetta ha spiegato anche perchè quest’anno non sarà presente al Festival specificando di aver scelto di restare a casa con la moglie, l’influencer Veronica Ferraro, sposata lo scorso settembre, ma anche perchè impegnato con il trasloco del suo studio, che si trasferisce da Bagnolo Cremasco a Milano. Oltre a Sanremo, l’autore ha anche anticipato uno dei prossimi progetti in uscita, che sarà il nuovo album di Annalisa di cui ha detto: “Abbiamo fatto qualcosa di diverso dal solito, sarà una sorpresa“.