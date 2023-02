Davide Simonetta, chi è l’autore di Tananai, Rosa Chemical, Mengoni a Sanremo 2023/ Penna sopraffina…

Davide Simonetta, autore di Tananai, Rosa Chemical e Marco Mengoni a Sanremo 2023

Davide Simonetta partecipa al Festival di Sanremo 2023 con ben tre brani scritti personalmente da lui e che hanno già conquistato grandi consensi tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Davide Simonetta, infatti, è l’autore di “Tango“, brano di Tananai, “Made in Italy“, canzone in gara a Sanremo e cantata da Rosa Chemical e “Due vite“, brano di Marco Mengoni e super favorito per la vittoria finale. Tre brani che, seppur molto diversi l’uno dall’altro, stanno strappando grandi applausi. Non è la prima volta che Simonetta partecipa al Festival di Sanremo come autore. Sono tante, infatti, le canzoni che, nel corso degli anni, hanno partecipato al Festival e che portano la sua firma.

Nel 2015 scrive «Il mondo esplode tranne noi» dei Dear Jack. Nel 2017 scrive, insieme a Paola Turci, «Fatti bella per te» mentre l’anno successivo firma «Il mondo prima di te» scritto insieme ad Annalisa e «Così sbagliato» de Le Vibrazioni. Con il gruppo di Francesco Sarcina, nel 2020, firma «Dov’è» mentre nel 2021 a portare la firma di Davide Simonetta sono i brani «Dieci» di Annalisa e «Chiamami per nome» di Francesca Michielin e Fedez, Lo scorso anno, invece, la firma di Simonetta era presente sul tormentone di Tananai “Sesso occasionale”.

Tutte le collaborazioni di Davide Simonetta

Prima di diventare autore, Davide Simonetta è stato un musicista pubblicando anche degli album. L’autore, infatti, come scrive il Corriere della Sera, ha all’attivo due dischi con i Karnea e due dischi e diversi singoli con i Caponord. Sono tanti gli artisti con cui ha collaborato. Tra i tanti spiccano Annalisa, Dear Jack, Fedez, Emma Marrone, Tiziano Ferro, Francesco Renga, Paola Turci sono solo alcuni degli artisti per cui ha firmato centinaia di brani, molti trasformati in dischi d’oro e di platino.

Spesso, Simonetta scrive a quattro mani con Paolo Antonacci, autore e figlio di Biagio Antonacci con cui ha firmato canzoni come «Sceglimi» di Irama, «Finire anche noi» di Francesco Renga, «Bombonera» di Elettra Lamborghini, «Bella storia» di Fedez e il già citato «Sesso occasionale».

