Se sul palco dell’Ariston parla di un amore eccessivamente sopravvalutato, nella sua “Fango in paradiso”, che durante la prima serata ha ricevuto critiche positive, nella vita Francesca Michielin vive una relazione che è tutt’altro che immatura e acerba. Il tempo degli amori adolescenziali è ormai finito da tempo per la ventinovenne, che da qualche anno si gode una storia d’amore matura ma allo stesso tempo ricca di emozioni, quelle che sono un sentimento puro e sincero sa dare. Al suo fianco, infatti, c’è un uomo affermato, un atleta con il quale condivide la sua vita. Lui si chiama Davide Spigarolo ed è un uomo di sport: si tratta infatti di un osteopata e personal trainer.

Francesca Michielin e Davide Spigarolo stanno insieme dal 2022. Ad annunciare la loro relazione era stata proprio la stessa cantante, che aveva postato delle foto in compagnia dell’uomo, pur senza svelarne l’identità. In quell’occasione, Francesca Michielin aveva scritto sui social: “Non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti”, citando una canzone della collega Emma.

La stessa Francesca Michielin ha parlato del suo fidanzato Davide Spigarolo, spiegando che tra loro le cose vanno bene. “Il mio cuore batte, batte bene, facendo questa vita frenetica è difficile trovare qualcuno che ti sopporti e ti supporti” ha sottolineato proprio l’artista a Verissimo. Spesso, inoltre, i due si mostrano insieme sui social, come avvenuto di recente anche in occasione del Gran Premio di Monza: Francesca, infatti, è una grande appassionata di Moto GP e Davide sembra seguirla. Tra loro, dunque, le cose sembrano andare bene: una felicità ritrovata per Francesca Michielin che a Sanremo 2025 porta proprio un brano sull’amore, pronta a viversi il suo al massimo, con progetti importanti per il futuro.