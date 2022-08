Davide Spigarolo, chi è il nuovo fidanzato di Francesca Michielin/ Lavoro e curiosità

Davide Spigarolo chi è: tutto ciò che c’è da sapere sul fidanzato di Francesca Michielin

Davide Spigarolo è il nuovo fidanzato di Francesca Michielin; la coppia si è mostrata in vacanza insieme condividendo dei romantici scatti. Ora al mare abbracciati di fronte al tramonto, ora in montagna, i due sembrano davvero affiatati e felici e i fan della cantante hanno lasciato solo commenti positivi per la bella cantante.

Ma chi è Davide Spigarolo? Dagli indizi social e alcune info sparse sul web, si apprende che il nuovo amore dell’artista è un osteopata laureato in scienze motorie, che lavora anche come personal trainer. Sotto alle foto pubblicate il bel biondo, scrive: “So much for summer love and saying ‘us” frase ripresa da una canzone di Taylor Swift. Il personal trainer sembra essere entrato nel cuore della nuova conduttrice di X-Factor e questo fa molto piacere ai fan.

Francesca Michielin nuova conduttrice di X-Factor 2022

Oltre ad avere un nuovo amore, Davide Spigarolo, Francesca Michielin avrà un ruolo nuovo di zecca: la cantante è stata scelta alla conduzione di X-Factor 2022. A rivelarlo è stata la stessa cantante che a Verissimo, ha detto orgogliosa: “Chiamatemi conduttrice, perché quest’anno XFactor lo conduco io”. Nella sua nuova esperienza verrà affiancata dai giudici: Fedez, Rkomi, Ambra Angiolini, e il rapper Dargen D’Amico.

Oltre alla sua nuova carriera nel talent show, la bella cantante è alle prese con l’uscita del suo nuovo singolo Bonsoir. Insomma, per Francesca Michielin si prospetta un anno pieno di opportunità lavorative, ma anche di amore con il suo nuovo fidanzato. Ecco le foto delle vacanze con il compagno Davide Spigarolo:

