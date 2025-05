Da X Factor a Sanremo, dalla musica alla tv; Francesca Michielin è un’artista navigata e polivalente e talvolta ci si dimentica della sua giovane età. Carisma, empatia; sono doti che presto hanno breccia nel cuore del pubblico e, forse, anche in qualcuno di speciale nel merito della sua vita privata. Alcuni anni fa è emersa una possibile liaison della cantante con Davide Spigarolo, presunto fidanzato; condividono le stesse origini geografiche ma appartenenti ad mondi diversi, lei la musica e lui lo sport. Nel corso del tempo è però sorto più di qualche dubbio in relazione al futuro della liaison.

Francesca Michielin, chi è: vittoria ad X Factor, l’incidente a Sanremo e malattia/ “Vivo con un solo rene”

Il nome di Davide Spigarolo come fidanzato di Francesca Michielin, come anticipato, spunta nel 2022; tutto parte da una sorta di ufficialità arrivata sui social con una foto e dedica pubblicate dopo un viaggio insieme. “Non basterà settembre per dimenticare le cose che ci siamo detti”, queste le parole che la cantante scelse per descrivere quella vacanza trascorsa con il presunto fidanzato.

Francesca Michielin lascia la manager Marta Donà: i presunti motivi/ Fan in tilt: "Finalmente libera"

Francesca Michielin e il fidanzato Davide Spigarolo: dalla dedica sui social al ‘silenzio’ per proteggere la liaison

Anche nei periodi successivi, quando incalzata sul tema, sembrava parlare entusiasta della storia d’amore in corso; una stabilità e sintonia che certamente erano reali ma che, a oggi, non trovano nuove conferme. Come racconta anche il portale Radio Deejay, nel tempo si sono perse le tracce della liaison e non è dunque chiaro se Davide Spigarolo è ancora il fidanzato di Francesca Michielin.

Francesca Michielin non ha mai amato parlare della sua vita privata; data l’esposizione, il riflesso sarebbe stato quello di finire in pasto al mondo della cronaca rosa e del gossip. Dunque, la liaison con il presunto fidanzato Davide Spigarolo potrebbe ancora essere i ncorso ma tutelata dalle ingerenze mediatiche. Gli unici riferimenti alla vita sentinelle, recenti, riguardano un ex fidanzato che sarebbe letteralmente sparito da un giorno all’altro dalla vita della cantante: “Da quando mi ha ‘ghostato’ si è fatto sentire solo il giorno del mio compleanno…”.

Francesca Michielin senza filtri: "Sanremo 2026? Anche no, ecco perché"/ La stoccata sulla classifica finale