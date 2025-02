Dal 2022 Francesca Michielin ha trovato l’amore con Davide Spigarolo, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Il ragazzo, infatti, è un osteopata e personal trainer, dunque un uomo di sport: niente di più lontano dal mondo della musica. Nonostante appartengano a due settori completamente differenti, i due si sono trovati e dal momento in cui le loro strade si sono incontrate per la prima volta, hanno cominciato un percorso di vita insieme che li ha portati a tappe importanti.

A dare notizia del fidanzamento con Davide Spigarolo era stata la stessa Francesca Michielin che aveva postato delle foto insieme durante una vacanza: “Non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti” aveva scritto la Michielin postando degli scatti insieme durante un viaggio proprio in montagna. L’artista aveva poi confermato di aver finalmente trovato qualcuno che le faceva battere il cuore. Un amore, il loro, che prosegue ormai da più di due anni e va avanti.

Davide Spigarolo, fidanzato di Francesca Michielin: “Nulla è come prima”

Sono tante le esperienze che nei due anni insieme hanno condiviso Davide Spigarolo, fidanzato di Francesca Michielin, e la cantante. Tanti viaggi ma anche tanti momenti belli e altri meno, come accade in tutte le coppie d’altronde. Ciò che è certo è che con la vita sempre impegnata e i ritmi frenetici che è costretta a tenere con il suo lavoro, per Francesca Michielin non è semplice portare avanti una relazione ma con Davide ha trovato quel sostegno del quale aveva bisogno per fidarsi di qualcuno. Lui, qualche mese fa, le ha dedicato le seguenti parole d’amore: “Nulla è come prima, nulla sarà mai lo stesso, tutto corre veloce, tutto gira vorticosamente. Ma in questo anno (o forse molto di più) ho imparato che lì, al centro del mio cuore, ci sei tu”.