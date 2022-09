Davide Spigarolo, fidanzato Francesca Michielin/ Un “filo invisibile” tra i due

Chi è Davide Spigarolo, il nuovo fidanzato di Francesca Michielin

Davide Spigarolo è il nuovo fidanzato di Francesca Michielin. La coppia è uscita allo scoperto con tanto di foto pubblicate sui social con la cantautrice palesemente innamoratissima. C’è un nuovo amore nella vita della cantante, promossa a conduttrice della nuova edizione di X Factor, che quest’estate ha ufficializzato l’unione con il nuovo fidanzato Davide Spigarolo. Sui social, infatti, sono diverse le foto pubblicate dalla cantante: da uno scatto abbracciati al tramonto fino agli scatti in montagna. Una cosa è certa: i due sembrano molto complici, affiatati ed uniti per la gioia dei tantissimi fan. Ma chi è questo misterioso fidanzato?

Davide Spigarolo, stando alle poche informazioni trapelate proprio dai social network, dopo essersi laureato in Scienze Motorie svolge una doppia professione: osteopata e personal trainer. In una delle tante foto pubblicate dalla Michielin è proprio il ragazzo a commentare: “so much for summer love and saying ‘us” che richiama un celebre brano di Taylor Swift.

Davide Spigarolo e Francesca Michielin: un nuovo amore per la cantante

La cantante e polistrumentista Francesca Michielin è innamorata. A fare breccia nel suo cuore è stato Davide Spigarolo, osteopata e personal trainer che è apparso in diversi scatti sui social. Tra le tante foto pubblicate c’è un passaggio di una canzone di Emma Marrone, grande amica della Michielin. Si tratta del brano “Davvero” di cui ha estrapolato una parte molto importante che richiama proprio alla nascita del suo sentimento: “non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti”.

Anche Davide Spigarolo sul suo profilo social ha condiviso diversi scatti in compagnia della fidanzata tra cui spicca quello di un romantico abbraccio scattato a Lussipiccolo, in Croazia quest’estate. Ad accompagnare la foto il commento “Invisible string”. Che dire: la Michielin e Davide formano davvero una bellissima coppia!











