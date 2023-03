Davide Stramaglia in lacrime per papà Clemente/ Ritrovati a “dalla Strada al Palco”

A “Dalla Strada al Palco” c’è come concorrente Davide Stramaglia, pianista che lavora a Londra, suonando in metropolitana. “Vengo da Torino e vivo a Londra. Sono un pianista compositore. La mia passione per la musica è iniziata a scuola, fino a quando poi non sono dovuto andare a lavorare per delle difficoltà in famiglia. Ho iniziato a fare il rappresentante. Dopo due anni c’è stato un calo dei lavori. Quel periodo è stato pesantissimo, avevo difficoltà anche nel fare la spesa“.

Dopo essere partito per Londra, Davide ha rotto i rapporti con la famiglia: “C’è stata l’occasione di prendere, partire e andare a Londra e mio papà non l’ha presa bene. I rapporti si sono un po’ allentati. Lavoravo a Londra in ristorante ma ho cominciato anche a strimpellare. Quando mi hanno licenziato ho iniziato a suonare. Questa situazione mi ha fatto crescere. Nel tempo ho ricucito i rapporti con mio papà. Ora sono un pianista compositore. Prima neanche immaginavo di poter vivere di musica”.

Davide Stramaglia, la sorpresa del papà

In studio a “Dalla Strada al Palco”, per Davide Stramaglia c’è anche la sorpresa del papà, Clemente. I due si abbracciano emozionati, con gli occhi lucidi. Il papà, orgoglioso, racconta: “Lui è il mio primo figlio. Gli altri due vivono alle Canarie. Ho tre figli tutti lontani. La mancanza è tanta. C’è stato un momento difficile ma non voglio pensare alle difficoltà. Oggi sono felicissimo di essere qui”.

