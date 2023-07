DAVIDE, TENTATORE TEMPTATION ISLAND 2023/ Flirt con la fidanzata Alessia? Lei: “Mi piaci. Sembri Raoul Bova”

Davide e Alessia sono sempre più vicini a Temptation Island 2023. La fidanzata e il tentatore hanno l’occasione di trascorrere un’esterna insieme, durante la quale non mancano avvicinamenti e complimenti da parte della fidanzata che non nega di provare un’attrazione per lui: “Sembri Raoul Bova”, gli dice. Abbracci e sguardi complici sembrano sancire l’inizio di un vero e proprio flirt, questo fino a quando il fidanzato di Alessia vede tutto in video e richiede un falò di confronto immediato. Lei accetterà? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Temptation Island 2023, seconda puntata/ Diretta: Davide umilia Alessia, la confidenza a Carola

Temptation Island 2023, tra i tentatori c’è anche Davide

C’è anche Davide tra i tentatori della nuova stagione di Temptation Island 2023. Dopo un anno di pausa, il reality show dei sentimenti targato Canale 5 è tornato con una nuova ed attesissima edizione che ha fatto registrare un vero e proprio boom di ascolti! La curiosità del pubblico è come sempre molto alta verso il format ideato da Maria De Filippi che vede sette coppie di fidanzati separarsi in due villaggi dove convivono a stretto contatto con single tentatori e tentatrici. Tra i tentatori di quest’anno c’è anche Davide, un 30enne con un grande sogno nel cassetto: aprire un suo negozio d’abbigliamento.

ALE E FEDERICO A TEMPTATION ISLAND 2023/ Lui "Non la amo, non mi manca", lei furiosa: "Codardo, mi fa schifo"

L’uomo, durante la prima puntata, si è fatto subito notare venendo scelto da una delle fidanzate che l’ha paragonato a Raoul Bova. Riuscirà il bel Davide a conquistare il cuore di qualche fidanzata di Temptation?

Chi è Davide, tentatore di Temptation Island 2023

Conosciamo meglio Davide, il tentatore della nuova edizione di Temptation Island 2023. A rivelare qualche dettaglio sulla sua vita personale e privata è stato proprio il bel 30enne di Novara che, ai microfoni di Witty Tv, ha dichiarato: “ciao sono Davide, ho 30 anni e vengo da Novare e lavoro in un’azienda alimentare da 10 anni e da qualche mese ho cambiato mansione e mi sento molto soddisfatto”. Tra le sue più grandi passioni c’è senza alcun dubbio la music: “ce l’ho sempre in casa, mentre cucino e mi faccio la doccia”.

LOLLO A TEMPTATION ISLAND 2023 CONQUISTA ALE?/ Federico: "mi aspettavo limonassero"

Il tentatore parlando poi del suo carattere ha precisato: “a livello caratteriale la mia sicurezza, sono una persona tanto responsabile”. Sul futuro pensando a come sarà tra 10 anni ha detto: “ho obiettivi abbastanza più grandi per cui il giorno in cui deciderò di buttarmi nel progetto che ho in mente: mi piace molto la moda e i vestiti. E’ rimasto questo pallino qui: vorrei aprire un negozio di vestiti”. Infine un consiglio per se e tutti gli ascoltatori: “un consiglio che do a me e anche a tante persone se anche davanti abbiamo un muro di una cosa difficile da superare ci dobbiamo buttare perchè poi la strada è tutta in discesa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA