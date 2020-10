Davide Tresse e Georgette Polizzi “un anno di matrimonio”/ Lui: “Tutto meraviglioso”

È un giorno davvero molto speciale per Davide Tresse. L’ex partecipante di Temptation Island (che ha lanciato una bomba televisiva) festeggia il suo 37esimo compleanno. Ma non è tutto. Ai microfoni di RTL 102.5 News, intervistato da Francesco Fredella, Davide racconta che è anche l’anniversario di matrimonio in comune con Georgette Polizzi. “Ho sposato Georgette in questa data proprio per avere la garanzia di non dimenticare l’anniversario del mio matrimonio!” racconta Davide con ironia. “Com’è stato questo primo anno di matrimonio? È andato tutto bene, è stato meraviglioso”, ammette ancora Davide che d’altronde si dice pronto a stupire sua moglie con una cena molto romantica di cui anticipa qualche dettaglio proprio nel corso della chiacchierata in radio.

Davide Tresse: “Spero di stupire Georgette ogni giorno della nostra vita”

“L’ho stupita ieri sera e spero di stupirla ogni giorno della nostra vita”, ammette un romanticissimo Davide Tresse. “Questa domanda comunque andrebbe fatta tra un altro anno ancora e un altro ancora, anche perché penso che il primo anno si sa che è bellissimo”, aggiunge ancora il modello e influencer. Poi, tornando alla sorpresa che ha in serbo per Georgette confessa: “Ho pensato ad una cena a sorpresa, anche se non sarà più così perché l’ho appena detto qui”, ride Davide che decide di non esporsi ulteriormente per non farsi scoprire “Non posso dire troppo perché sono sicuro che ci ascolta”, conclude. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come sia riuscito a stupire la sua Georgette.



