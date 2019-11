Davide Tresse, marito Georgette Polizzi/ “Matrimonio? Non pensavo sarebbe arrivato”

DAVIDE TRESSE SEMPRE A FIANCO DI GEORGETTE POLIZZI

Davide Tresse non ha mai smesso di stare accanto a Georgette Polizzi, anche nei momenti più duri. Il suo sostegno, prima e dopo la scoperta della malattia, non è mai mancato. E così quel grande amore che i due hanno condiviso e coltivato li ha portati alla fine di fronte all’altare. “Questo momento che io non ho mai pensato che potesse avvenire nella mia vita”, dice lui a Real Time, in occasione del servizio sul loro matrimonio, celebrato con rito civile lo scorso settembre presso Fabbrica Saccardo a Vincenza. Il lieto evento però ha spinto la coppia a fare anche qualcosa di più: una pre-celebrazione al fianco degli amici più cari, con una promessa d’amore eterno nella cornice di Palazzo Trissino. “Non importa come, dove, quando e perché. Sembrerò banale ma ciò che mi basta è sapere che sarai mio per sempre e soprattutto il fatto di averti tolto dalla piazza caro lord scapolo d’oro di Vicenza”, ha scritto in un post la stilista vicentina. Finalmente il sogno si è realizzato, a distanza dalla partecipazione di entrambi a Temptation Island, quando la loro storia d’amore sembrava ormai sul punto di crollare. E invece il falò di confronto è servito perchè i due innamorati si ritrovassero, annunciando al tempo stesso già il futuro matrimonio. Georgette ci aveva visto giusto: aveva già conosciuto il suo Principe Azzurro, quell’uomo che avrebbe voluto avere al proprio fianco per tutta la vita.

DAVIDE TRESSE: “QUANDO RIDO CON GEORGETTE POLIZZI…”

L’amore di e per Davide Tresse ha permesso a Georgette Polizzi di affrontare la malattia con maggior forza. E’ grazie a lui che la stilista 37enne ritiene di essere ancora in piedi. Il conto alla rovescia per le loro nozze è durato tre anni, da quando a Temptation Island avevano annunciato il lieto evento. “Sapete cosa mi fa star bene? Ridere, ridere a crepapelle! Ma quando rido con lei è tutta un’altra cosa”, ha scritto diverso tempo fa lui sul proprio profilo Instagram. Davide Tresse crede che la moglie sia “il mio sorriso più grande” e lui di contro non smette mai di sorridere al suo fianco. Un grande romanticone Mister Tresse, che non dimentica mai di riempire di complimenti e attenzioni la sua dolce metà. Un post spuntate lo scorso ottobre ha commosso in particolare i fan: “Sei mia moglie, sei un esempio, sei meravigliosa. Sei arrogante quanto basta! Ma soprattutto sei il mio sorriso, sei la mia serenità, sei il mio unico grande amore. Orgoglioso di te? Tantissimo. Sei la mia guerriera, sei quella che mi ha fatto vedere il mondo da un altro punto di vista, quella che mi ha reso migliore. Perchè io con te mi sento invincibile”. Clicca qui per leggere il post di Davide Tresse e i commenti. In questi ultimi giorni forse il vicentino ha allentato un po’ la presa sui social ed è quasi del tutto scomparso. Ricorda però ancora con emozione il giorno del loro matrimonio, quando è potuto diventare a tutti gli effetti il marito della sua Polly: “Una giornata indimenticabile che non avrei voluto finisse mai”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA