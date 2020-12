Davide Vavalà/ Costretto a pulire bagni e piatti ma i voti lievitano! (Il Collegio 5)

Davide Vavalà è stato protagonista di un vero e proprio miracolo ne Il Collegio 5. Il ragazzo che fino ad ora ha sconvolto tutti con la sua maleducazione finendo sempre in coda e a rischio espulsione, alla fine ha deciso di cambiare. Dopo le prime pagelle e la sfuriata del preside che lo ha invitato a darsi da fare, alla fine sembra proprio che il giovane abbia messo la testa al proprio posto e martedì sera, alla fine della puntata, corso in giardino a guardare la pagella della settimana ha scoperto di essere andato molto forte e che i voti sono schizzati alle stelle tanto da aver scalzato Di Piero finito al quarto posto dopo aver assaporato la vittoria contro Andreini. Davide Vavalà era felice e sorpreso per il suo risultato e per un secondo posto che sicuramente lo spingerà a fare del suo meglio. Ma cosa è successo nella puntata della scorsa settimana?

Davide Vavalà de Il Collegio 5 costretto a pulire bagni e piatti ma i voti lievitano!

Oltre a studiare Davide Vavalà ha avuto modo di migliorare anche con regole ed educazione? Dopo il commovente momento dedicato alla memoria di Borsellino e Falcone in cui Luna ha cantato commossa e i ragazzi hanno letto una poesia conquistando e sciogliendo il cuore della Petolicchio, Davide Vavalà si è reso protagonista di un altro momento ad alta tensione quando, insieme a Giulia Scarano, Dago, Teoli e Andrea Prezioso, si è introdotto nella stanza di Bosisio per portargli via un pennarello nero. Giulia Matera e Alessandro Andreini, in quanto rappresentanti di classe, hanno dovuto punire i cinque e così anche Vavalà è finito a pulire i bagni e i piatti a pranzo e cena.



