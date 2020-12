Davide Vavalà e Sofia Cerio fidanzati?/ A mesi della registrazione de Il Collegio 5 tutto fa pensare che…

Gatta ci cova ne Il Collegio 5 dove Davide Vavalà e Sofia Cerio sembra abbiano un feeling speciale. I due hanno vinto la gara di twist e hanno avuto modo di passare molto tempo insieme e lo stesso giovane ha ammesso di avere un debole per lei convinto che sia la tipologia di donna che cerca. Proprio per questo, quando la prova di italiano di Maggi viene vinta da Giordano che porta fuori a cena a lume di candela Giulia Matera, a Vavalà non rimane che rosicare perché avrebbe voluto uscire con Sofia Cerio, la giovane compagna per la quale si è invaghito e a cui non è indifferente. Proprio nella puntata della scorsa settimana i due hanno avuto modo di raccontarsi e, in particolare, abbiamo visto una raccolta di abbracci e sorrisi e la stessa Sofia Cerio ha rivelato che lui capisce, di essere contenta di aver trovato una persona come lui che sa bene quando avvicinarsi e come farla sorridere.

Davide Vavalà e Sofia Cerio de Il Collegio 5 sono innamorati?

Davide Vavalà ha il pregio di capire il suo senso dell’umorismo e anche quando si sente un po’ giù e così prova sempre a tirarla sù. I due in effetti appaiono molto complici e teneri nelle loro esternazioni e se lei lo trova davvero un buon compagno di avventura, lui quasi sorride timido parlando di lei lasciando da parte il suo modo di essere sempre sopra le righe (e in punizione). Cosa ne sarà di loro due in quest’ultima puntata de Il Collegio 5 in onda questa sera e cosa succederà quando si troveranno a fare i conti con l’esame finale e la conseguente separazione? Se son rose fioriranno e visto che sono ormai passati mesi dalle registrazioni, sarà solo dopo il programma che scopriremo come è andata a finire seguendoli sui social.



