Davide Vavalà/ Sbattuto fuori da una supplente, espulso? (Il Collegio 5)

Davide Vavalà è il “cattivo” di questo Collegio 5? La sua situazione continua a non migliorare nella scuole e anche la scorsa settimana ha avuto il suo da fare tra provvedimenti disciplinari e voti poco lusinghieri che adesso lo fanno rischiare grosso ad un passo dall’esame finale che metterà fine a questa esperienza. Ma cosa ne è stato di lui martedì scorso? A quanto pare a creare scompiglio in classe è arrivata una supplente, la prof Barbiero, che apre l’argomento partendo dagli stereotipi e dalla questione meridionale, finendo allo scontro. Mentre la Scarano prende la parola per dirle che vuole rifarle il naso, Giordano Francati e Davide Vavalà vanno ancora oltre spingendola a mandarli via dalla lezione e cacciandoli dalla classe. Il Preside lo ha già avvisato e lo ha invitato a cambiare comportamento e impegnarsi nella scuola, lo farà a partire da questa sera?

Ma chi è Davide Vavalà? Lo studente arriva da Bologna, classe 2004, ha 16 anni, e non è molto portato per la scuola ed è per questo che ha deciso di partecipare a Il Collegio con la speranza di migliorare. Davide vive con suo padre, sua madre e i suoi due fratelli maggiori, ed è il piccolo di casa ma lui vorrebbe sentirsi grande e vuole la possibilità di dimostrarlo anche se suo padre continua a tenerlo dentro una bolla che lui vorrebbe fare esplodere dimostrando di essere maturo. Il suo comportamento ne Il Collegio lo aiuterà in questa sua missione? Al momento sembra proprio di no visto che i voti non sono buoni e non riesce a tenersi fuori dai guai.



