Davide Vitale, chi è fidanzato Cristiano Imparato/ Foto, insulti omofobi: “Malati!”

Un bacio a fior di labbra sancisce l’amore tra Cristian Imparato e Davide Vitale. L’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato con una foto su Instagram la sua nuova relazione. Finora non aveva mai fatto cenno ad una storia d’amore, quindi non è chiaro se conoscesse già Davide Vitale prima dell’ingresso nella Casa più spiata d’Italia o se la conoscenza sia avvenuta in questi giorni. Le immagini comunque parlano chiaro: tra i due c’è passione e complicità. E come emerge dai rispettivi account social, Cristian Imparato e il fidanzato Davide Vitale hanno trascorso la giornata insieme, cantando al pianoforte e sorseggiando vino. Nel cuore di Cristian Imparato non c’è spazio per il coinquilino Michael Terlizzi, da cui si sentiva attratto nell’appartamento di Cinecittà. Ma chi è il fidanzato? Si sa poco di lui, anche perché è estraneo al mondo dello spettacolo. Ma dal profilo Instagram si scopre che è uno studente di Medicina, vive a Palermo e condivide la passione per la musica con Cristian.

INSULTI OMOFOBI A DAVIDE VITALE E CRISTIANO IMPARATO

Davide Vitale si definisce un “piano lover” e infatti ieri ha dato prova del suo talento esibendosi con la sua dolce metà, Cristian Imparato. Ma agli auguri per la nascita di questo amore si sono aggiunti commenti e insulti omofobi. «Sei una persona malata! Devi essere trattato! È pazzesco quando due ragazzi si amano e quando le ragazze si amano», il commento di un utente sotto la foto che ritrae l’ex concorrente del Grande Fratello con il nuovo fidanzato. Il cantante comunque non si è lasciato intimorire dai commenti e ha subito replicato a chi lo ha insultato. «La persona MALATA sei tu. Nemmeno ti do del lei perché vali zero», la risposta di Cristian Imparato. Chissà se presto ci svelerà qualcosa di più sul fidanzato, che nelle Instagram Stories lo ha accompagnato al piano mentre il suo innamorato intonava Gocce di memoria, il celebre pezzo di Giorgia. Una cosa è certa: la nuova relazione ha stupito un po’ tutti.

Visualizza questo post su Instagram •Così… Un post condiviso da Cristian Imparato (@cristianimparato) in data: 2 Giu 2019 alle ore 2:29 PDT





