Dayane e Adua, intimità in magazzino? “Ci siamo baciate”/ Intanto il fidanzato di Adua Giuliano Condorelli…

Cosa prova Adua Del Vesco nei confronti di Dayane Mello? Ma, soprattutto, cos’è accaduto nel magazzino? È infatti diventato virale pochi giorni fa un filmato in cui Stefania Orlando e Cristiano Malgioglio fanno il loro ingresso nel magazzino del Grande Fratello Vip, trovando Adua e Dayane in “intimità”. Ma cosa stavano realmente facendo le due ragazze? Nelle immagini, infatti, la cosa non si capisce. Si vede solo Adua che riallaccia l’accappatoio, coprendosi. Le ipotesi del web sono state molteplici in questi giorni, ma la verità è arrivata soltanto nel corso della diretta di oggi, 18 dicembre. “Ci siamo baciate!” hanno infatti ammesso le due amiche a domanda diretta di Alfonso Signorini.

Adua Del Vesco e Dayane Mello, effusioni in magazzino. Cosa ne pensa il fidanzato?

Adua Del Vesco e Dayane Mello si stavano baciando in modo tenero nel magazzino del Grande Fratello Vip 2020 nel video diventato virale sul web. “Era un momento di tenerezza” sottolinea Stefania Orlando che ha dunque assistito alla scena. Le due ragazze appaiono un po’ in imbarazzo, poi a mettere Adua alle strette è la domanda di Antonella Elia: “Ma il tuo fidanzato cosa penserà?” “Si vede che è uno moderno!” esclama Malgioglio mentre la Del Vesco, ancor più imbarazzata, scaccia il pensiero e invita a non costruire castelli in aria per il suo Giuliano Condorelli che guarda da casa.



