Dayane Mello “A 16 anni tentai il suicidio”/ “Gesto assurdo, salvata da mia nonna…”

Confessione choc di Dayane Mello: a DiPiù ha raccontato che da ragazza è arrivata a tentare il suicidio. “A sedici anni tentai di togliermi la vita, presi tutte le medicine che avevo in casa, un gesto assurdo. Mi ha salvato mia nonna che faceva l’infermiera, portandomi in ospedale”. La modella brasiliana, icona di bellezza internazionale, ha avuto un’infanzia difficile, come ha avuto modo di raccontare anche durante la sua esperienza nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Il rischio di finire in brutti giri era all’ordine del giorno per Dayane Mello e i suoi fratelli.

A causa della povertà, rischiavano di finire nelle maglie della criminalità. A salvarli il padre, che pur non conoscendoli li ha sottratti a quella condizione e a quei rischi. “Mio fratello e io stavamo diventando piccoli delinquenti, poi un giorno si è fatto vivo mio padre Veneti, uno sconosciuto per me. Aveva scoperto in quali condizioni vivevamo e ci voleva prendere con lui”.

A proposito di confessioni choc, Dayane Mello ha affrontato anche la questione La Fazenda, il reality brasiliano a cui ha partecipato nei mesi scorsi. La sua partecipazione è stata molto chiacchierata a causa delle vicende che hanno visto coinvolto Nego do Borel. Si arrivò a parlare di abusi sessuali, che però la modella brasiliana nega. “Il cantante Nego non ha commesso abusi nei miei confronti, non mi ha stuprato. Per questo chiedo di mettere da parte, una volta per tutte, le discussioni su quanto avvenuto quella notte. Non c’è nient’altro da aggiungere”, ha tagliato corto Dayane Mello nell’intervista rilasciata a DiPiù. Già a Verissimo ne aveva parlato, spiegando che le persone hanno interpretato male la situazione. “Ero perfettamente cosciente e sapevo cosa stesse accadendo”, aveva dichiarato da Silvia Toffanin, provando a chiudere in maniera definitiva la questione che tanto aveva fatto scalpore nei mesi scorsi.

