Dayane Mello a Belen Rodriguez/ “Attenta a Gianmaria Antinolfi, frequentava me!”

Dayane Mello lancia un appello a Belen Rodriguez. La modella brasiliana dalle pagine del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini scende in “campo” a favore della bellissima showgirl argentina avvisandola di stare molto attenta a Gianmaria Antinolfi. La scorsa settimana era stato proprio il settimanale a piazzare in prima pagina il tenero bacio tra Belen e il giovane imprenditore napoletano a pochissimi giorni dalla bomba di un presunto flirt – tradimento consumato tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi alle spalle della Rodriguez. A distanza di pochi giorni però è Dayane Mello a prendere parola condividendo con i lettori una sua vicenda personale. La ex naufraga de L’Isola dei Famosi, infatti, dalle pagine di Chi è uscita allo scoperto raccontando di aver frequentato per circa un mese e mezzo Gianmaria Antinolfi, il nuovo presunto flirt estivo della bella Belen. “Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Adinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!” tuona la bellissima modella brasiliana dalle pagine del settimanale di Alfonso Signorini.

Dayane Mello: “Gianmaria Adinolfi mi ha lasciata con un sms”

Una confessione choc direbbe Barbara D’Urso quella rilasciata da Dayane Mello nel nuovo numero di “Chi” in edicola da mercoledì 15 luglio 2020. La modella brasiliana, infatti, avrebbe teso la mano alla sua collega Belen Rodriguez rendendola partecipe del comportamento sbagliato della sua presunta nuova fiamma Gianmaria Antinolfi. “Apri gli occhi!” – ha detto la Mello alla Rodriguez – “lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro”. In realtà a quella cena di lavoro l’imprenditore napoletano era in compagnia di Belen Rodriguez. Solo dopo la Mello è venuta a conoscenza della cosa come si legge dalle pagine di Chi. “Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen” – ha dichiarato Dayane – “da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe… e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia! Non lo dico perché io stia soffrendo, ma solo perché penso che lui sia solo affamato di popolarità…”. Come replicherà Gianmaria Antinolfi? E soprattutto Belen Rodriguez accoglierà l’appello della modella?



