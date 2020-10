Dayane Mello/ Adua Del Vesco per dimenticare Francesco Oppini? (Grande Fratello Vip)

Nella Casa del Grande Fratello Vip 5, per Dayane Mello è nata una bella e forte amicizia, quella con Adua Del Vesco. Le due ragazze si supportano a vicenda e l’affetto cresce sempre di più al punto da lasciarsi andare anche ad effusioni e coccole sotto gli occhi degli altri coinquilini. Ormai non scandalizzano più i momenti di affetto reciproco che Dayane ama scambiare con Adua ed anzi la modella brasiliana sin dai primi momenti si è mostrata estroversa nei manifestare i suoi sentimenti fino a lasciarsi andare ad un nuovo bacio sulle labbra alla sua nuova amica. Il bacio non ha lasciato indifferenti gli altri gieffini ma ancor di più il pubblico da casa che su Twitter ha espresso il proprio parere lanciando prontamente la “ship” all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Tra le due donne, chiariamolo subito, c’è solo una grande amicizia dal momento che la Mello ha già manifestato il suo gradimento (non ricambiato) nei confronti di Francesco Oppini, a sua volta già impegnato fuori dal reality. Di contro anche la giovane amica attrice ha ammesso di avere da 14 anni un ragazzo che l’ha sempre attesa nonostante le sue storie finte con colleghi come Gabriel Garko e Massimiliano Morra.

DAYANE MELLO E LO SCHERZO A FRANCESCO OPPINI

Il feeling che c’è tra Dayane Mello e Adua Del Vesco è tale da renderle anche complici di alcuni scherzi nella Casa. Il rapporto con Francesco Oppini ormai sembra essere più che chiarito: tra i due non può che esserci una semplice amicizia ma le due ragazze continuano a giocarci su e proprio Adua, qualche pomeriggio fa, dopo aver a lungo chiacchierato con la brasiliana, ha avvicinato il figlio di Alba Parietti rivelando: “Lei dice che stanotte vi siete incrociati e tu l’hai baciata”. Il cronista non ha affatto preso bene la confessione al punto da esclamare: “Ma è fuori di testa completamente, non è vero assolutamente”. Adua allora ha continuato con il gioco sostenendo: “Lei lo ha detto anche nel Confessionale”. Deciso a confrontarsi con la concorrente, Francesco ha così raggiunto Dayane in salotto attaccandola: “Io sono allibito, non mi ridere in faccia che mi innervosisco”. La modella ha allora continuato con lo scherzo mentre Oppini la minacciava di smettere di parlarle fino a quando la Mello ha vuotato il sacco: “Francesco era uno scherzo!”. Appena in tempo, prima che il concorrente perdesse le staffe!



