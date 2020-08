Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5/ Dandolo lancia lo scoop, Signorini…

Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5 che andrà in onda, in prima serata su canale 5, a partire da settembre. E’ questo lo scoop lanciato dal settimanale Oggi con un articolo firmato da Alberto Dandolo secondo cui la presenza della modella brasiliana nella casa più spiata d’Italia sarebbe ormai certa. La Mello, dopo essere stata una naufraga dell’Isola dei Famosi e aver partecipato a Pechino Express 2020 in coppia con la modella Ema Kovac, sarebbe pronta a trascorrere diverse settimane nella casa di Cinecittà portando con sè anche il gossip sul presunto triangolo amoroso con Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi. Dayane Mello, infatti, nelle ultime settimane, è finita al centro del gossip per aver avuto una storia con Gianmaria Antinolfi, beccato poi a Capri in compagnia di Belen Rodriguez. La sua presenza, dunque, garantirebbe ancora più visibilità al reality.

Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5? Signorini tenta il colpaccio

Bellissima, mamma di Sofia, nata dalla sua relazione con Stefano Sala, oggi sposato con la modella Dasha Dereviankina da cui ha avuto un figlio, Dayane Mello ha anche avuto un breve flirt con Stefano Bettarini. La sua presenza nella casa del Grande Fratello Vip 5 rappresenterebbe l’ennesimo colpaccio per Alfonso Signorini soprattutto perchè il nome della Mello è stato accostato a quello di Belen, tornata ad essere la grande protagonista del gossip dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Il nome di Dayane Mello, per il momento, non è stato ancora confermato dai canali ufficiali del reality, ma qualora dovesse essere così, confermerebbe l’intenzione di Alfonso Signorini di creare un cast di alto livello.



