Dayane Mello, Alberto Franceschi è il nuovo fidanzato/ Chi è? Imprenditore e modello…

Nuovo amore per Dayane Mello che, lo scorso 27 febbraio ha festeggiato il suo 33esimo compleanno con una festa a cui hanno artecipato, tra gli altri, anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli mentre non c’era Rosalinda Cannavò con cui l’amicizia pare sia finita definitivamente. Tornata in Italia dopo l’esperienza vissuta in Brasile come concorrente del reality La Fazenda, Dayane Mello, oltre a trascorrere del tempo con la figlia Sofia, nata dalla sua storia, finita tempo fa, con Stefano Sala, ha trovato anche l’amore.

A svelare l’identità del ragazzo che ha rubato il cuore alla modella brasiliana è il settimanale Chi. Come fanno sapere le Chicche di gossip pubblicate nen numero in edicola dal 2 marzo è stato Alberto Franceschi che, prima di Dayane, ha avuto, tempo fa, una storia con una delle influencer italiane più conosciute.

Dayane Mello e Alberto Francesci fidanzati: lui è l’ex di Alice Campello

Alberto Franceschi è un imprenditore e modello che ha conquistato Dayane Mello con cui farebbe coppia fissa da un po’. La modella brasiliana avrebbe così archiviato la relazione con Andrea Turino, imprenditore campano di 25 anni con cui si era mostrata insieme sui social. Il nome di Alberto Franceschi non è nuovo agli esperti di gossip. Il modello e imprenditore, infatti, è stato fidanzato con Alice Campello, influencer e moglie del calciatore Alvaro Morata.

Sul profilo Instagram di Dayane, tuttavia, per il momento, non c’è alcun indizio della sua, nuova e presunta storia d’amore. La modella brasiliana confermerà tutto o arriverà la smentita? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

