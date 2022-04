Dayane Mello: “Alex Belli non mi piace. Ha umiliato Soleil”/ Lui sbotta: “Falsa…”

Dayane Mello, come ogni martedì sera, insieme ad Andrea Dianetti, su Mediaset Infinity ha condotto una nuova puntata di “Pupa Party” avendo tra gli ospiti anche Lulù Selassiè, Federico Fashion Style, Vera Miales e Nicolò Scalfi. Nel corso della puntata, di fronte all’arrivo di Alex Belli che, nella casa del Grande Fratello Vip ha avuto un rapporto particolare con Soleil Sorge, una delle sue più care amiche, Dayane si è lasciata andare ad una serie di dichiarazioni ammettendo di non provare molta simpatia per l’attore.

“Oddio no è Alex Belli, mi rifiuto basta. Ma non voglio vederlo questo. Ragazzi guardate anche Soleil come reagisce. No Andrea io non ce la faccio a commentare questo. Io mi rifiuto, io me ne vado via ciao. Cioè mi rifiuto, come amica di Sole. Lui l’ha umiliata l’ultima volta. Non mi piace basta ma perché?!”, sono state le parole dette da Dayane durante La pupa e il secchione Party. Parole che hanno prontamente scatenato la reazione di Alex Belli.

Alex Belli attacca Dayane Mello

Sempre sul pezzo, Alex Belli, dopo aver appreso delle dichiarazioni fatte da Dayane Mello nei suoi confronti, è intervenuto su Twitter puntando il dito contro la modella brasiliana. “Sapessi come non ti sopporto io. Sei falsa come Giuda. Quando mi incontri fai falsi sorrisi per depistare. Sei un’ipocrita“, ha cinguettato Belli pur trovandosi in vacanza all’estero con Delia Duran.

A sua volta, tuttavia, la replica in portoghese della Mello non si è fatta attendere. Senza far riferimento a Belli, Dayane invita qualcuno ad essere più trasparente e a non dire più bugie. Il riferimento sarà proprio a Belli e al suo rapporto con Soleil Sorge?

SAPESSI come non ti sopporto io!! Sei Falsa come Giuda!! Quando mi incontri fai FALSI SORRISI per depistare!! ❌ Ipocrita!!#alexbelli VS #DayaneMello https://t.co/gr5jQKY2GI — ALEX BELLI (@AXBproduction) April 5, 2022

Fico indignada com algumas pessoas que em nome da fama pagam de livres, mas no fundo escondem a verdade. Acabam usando de pessoas para subirem nessa escada da “fama”. Então porque não falam a realidade, sejam transparente, sejam livres ao invés de viver no mundo de mentiras. — Dayane Mello 🐬🍷 (@daymelloreal) April 5, 2022













