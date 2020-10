Dayane Mello allontana Francesco Oppini al GF Vip “Non mi cag*are”/ Lui “Hai 12 anni”

Il rapporto tra Francesco Oppini e Dayane Mello ha subito una battuta d’arresto. Dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip 2020 di lunedì scorso in cui Alfonso Signorini ha mostrato a Francesco Oppini un post della madre Alba Parietti in cui difendeva il suo amore per la fidanzata Cristina e il confessionale in cui Dayane parlava del biglietto che le aveva dato Francesco e che si conclude con un “tvb”, Francesco ha fatto un passo indietro. Il figlio della Parietti ha ribadito di essere innamorato della fidanzata a cui porta rispetto chiedendo a Dayane se le abbia mai fatto intendere che tra loro potesse esserci altro. Oppini, inoltre, non ha nascosto la propria amarezza di fronte all’atteggiamento di Dayane di cui ha poi parlato con Adua Del Vesco. “Io le avevo scritto un bigliettino in amicizia, per farle capire che per lei ci sono, non doveva andarlo a raccontare. So che è sensibile ma dovevo farle capire che non c’è nulla di più, sono innamorato e rispetto la mia fidanzata”, ha detto il figlio della Parietti che ha poi cercato un chiarimento con Dayane che ha deciso di allontanarsi da lui.

DAYANE MELLO E FRANCESCO OPPINI, DURO CONFRONTO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Francesco Oppini ha così cercato un confronto con Dayane Mello per farle capire la propria posizione. La modella brasiliana, però, è apparsa amareggiata dall’accaduto al punto da aver chiesto ad Oppini di ignorarla. «Io sono fatta così, una volta che mi fai un danno io metto una pietra sopra. Anche se soffro tantissimo sono così. Sto male, non voglio ferire le persone a cui tengo. Adesso il discorso è diverso, facciamo che ci salutiamo, ma non cag**** più», ha detto Dayane decisa ad avere un rapporto diverso con il figlio di Alba Parietti rispetto a quello che ha avuto finora. «In questo momento hai 12 anni, se vuoi è una richiesta che posso seguire, ma non ha senso se chiarisci. Se vuoi ti evito, però a quel punto io ti nomino», ha ribattuto Oppini.



