Dayane Mello apprezzamenti su Taylor Mega/ La replica: “Potrei raccontare cose…”

Nei giorni scorsi Dayane Mello ha rivelato di aver frequentato Amber Heard, l’attrice ex moglie di Johnny Depp: “Siamo uscite insieme a New York, io e lei”, ha detto la modella brasiliana lasciando a bocca aperta tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore Dayane Mello è stata protagonista di un altro scambio di confessioni con Tommaso Zorzi. Questa volta la modella brasiliana ha parlato di Taylor Mega, ex di Briatore, Sfera Ebbasta e Tony Effe. “È una f**a lei…è stupenda, stupenda”, ha detto Dayane. Zorzi ha rincarato la dose, aggiungendo senza mezzi termini: “Quando la vedo le dico sempre ‘tesoro o vorrei essere te o mi ti vorrei fare’…”. Immediata la risposta della modella brasiliana: “Esatto, sì“. Dayane Mello ha anche parlato dello stile di vita rigorosissimo dell’influencer friulana: “Ma lei è bella, proprio stupenda. Va a dormire a mezzanotte, ha un fisico bello, ma mangia solo insalata”.

Dayane Mello parla di Taylor Mega dentro la casa del GF Vip

In queste ore Taylor Mega ha voluto giocare su Instagram al gioco delle domande e delle risposte con i suoi follower. Qualcuno ha colto al volo l’occasione per chiedere la sua opinione sulle dichiarazioni e gli apprezzamenti di Dayane Mello dentro la casa del Grande Fratello Vip: “Questa sera Dayane Mello ha detto che vuole trom*are con te”. Domanda diretta a cui Taylor Mega ha posto in modo sibillino: “Ehhh… Potrei raccontare tante cose…”. I fan dell’influencer friulana hanno subito pensato che possa esserci stato qualcosa in passato tra Taylor Mega e Dayane Mello. Ricordiamo che dentro la casa del GF Vip, la modella brasiliana si è scambiata un bacio appassionato con Rosalinda Cannavò e fuori dalla casa le sono state attribuite delle liaison con altre ragazze, tra cui Allegra Ioppolo che però ha precisato: “Io e Dayane siamo amiche e stiamo bene così prima e dopo il GF Vip”.

Taylor Mega va a dormire a mezzanotte/l’una, mangia solo ensalata e tu pensi “WOOWOWOWO” questa e poi.. #GFVIP #DMvip #ROSMELLO #radiopermalosa pic.twitter.com/esqL5iDmeH — SAMBA DO BRASIL 🇧🇷 ◉ (@esteemportugal) February 14, 2021





