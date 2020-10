Dayane Mello/ Arrivano scuse di Balotelli? Lei ha ammesso: “Non è stato bello ma..”

Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020, arrivano scuse di Mario Balotelli dopo la frase volgare dei giorni scorsi?

Dayane Mello è stata sorvegliata speciale di questo fine settimana nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La bella modella brasiliana è stata al centro della puntata venerdì scorso per via dell’arrivo di Mario Balotelli che l’ha lasciata un po’ senza parole. A finire sotto la lente è stata la battuta fatta dal calciatore ai danni della modella giocando sul doppio senso di “entrare” nella casa e finendo con l’offendere la dolce Dayane che lo ha guardata impassibile. A quanto pare la modella non ha voluto rubare e rovinare il momento di Enock felice per aver incontrare suo fratello e così è rimasta in silenzio ma a tavola ha poi ammesso di esserci rimasta molto male e non solo per lei ma anche perché magari sua figlia stava guardando e ha dovuto sentire queste parole. In molti sono convinti che in casa arriveranno le scuse di Mario Balotelli grazie ad Alfonso Signorini che, affrontando il discorso, potrebbe riportare in casa il messaggio social del campione che si è scusato con chi si è sentito offeso affermando che tra lui e Dayane c’è una confidenza tale da poter dire alcune cose. Questo basterà?

ALBA PARIETTI ATTACCA DAYANE MELLO DOPO LE CRITICHE A FRACESCO OPPINI

Dall’altro lato c’è ancora la questione Francesco Oppini. La bella Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020 ha lamentato un po’ la carenza di testosterone nella casa ma non tanto per il ses*o bensì per il gioco di seduzione che manca un po’. Se a questo si aggiungiamo il fatto che Oppini ha detto no a dormire con lei anche per gioco, la questione si complica. Su quanto è accaduto è intervenuta anche Alba Parietti che via social continua a pensare che quella di Dayane sia una strategia e che voglia semplicemente mettere in cattiva luce un ragazzo che si sta comportando come un signore nella casa perché non ha intenzione di mancare di rispetto alla sua fidanzata.



