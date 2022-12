Dayane Mello attacca Dana Saber al GF Vip?/ “Fatti la tua caz*o di vita, lasciatemi…”

Dayane Mello, lo sfogo sui social è per Dana Saber?

Duro sfogo di Dayane Mello su Instagram. La modella brasiliana, tra le storie del suo profilo, ha pubblicato un lungo post che, in poco tempo, è diventato virale e che i fan hanno interpretato come uno sfogo contro Dana Saber, concorrente del Grande Fratello Vip 2022 e che si è presentata come una vecchia conoscenza della stessa Dayane che ha fatto sapere di “aver fatto una grande pulizia sulle amicizie nella sua vita”. Nessun riferimento diretto a Dana Saber che, tuttavia, sembra essere proprio la destinaria dello sfogo della Mello.

“Ognuno doveva fare il suo percorso di vita e di lavoro, togliersi da bocca il mio nome. Ho fatto anche io il mio percorso con tanti sacrifici, tutti vogliono attaccarsi, per essere uguale devi nascere con l’essenza giusta. Basta, fatti la tua ca**o di vita, lasciatemi in pace”, ha concluso.

Confronto al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Dana Saber?

Dayane Mello e Dana Saber, la scorsa estate, sono state le protagoniste di una paparazzata in cui si scambiavano un bacio per le strade di Milano. Le foto di quel bacio sono state mostrate anche durante la presentazione di Dayane al Grande Fratello Vip 2022 lasciando senza parole gli altri concorrenti. Dopo lo sfogo di Dayane Mello, Alfonso Signorini organizzerà un confronto tra le due vippone?

Nella scorsa edizione del reality show, Dayane tornò nella casa per fare una sorpresa all’amica Soleil Sorge. Stavolta, invece, potrebbe varcare nuovamente la famosa porta rossa per un confronto faccia a faccia con Dana Saber.

