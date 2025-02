Lorenzo Spolverato e Maria Teresa Ruta attaccano Dayane Mello ed Helena Prestes al Grande Fratello: “Copione già scritto”

Ieri pomeriggio durante una chiacchierata Maria Teresa Ruta e Lorenzo Spolverato hanno attaccato nuovamente Helena Prestes tirando in mezzo anche Dayane Mello. Modello milanese contro la sua ‘nemicaamatissima’ ci è andato giù pesantissimo accusandola non solo di recitare e di avere un copione già scritto in testa ed agire seguendo questo ma soprattutto l’ha accusata di non tenere a nessuno nella Casa ma solo a se stessa: “Siamo onesti, ad Helena egoisticamente parlando non frega niente di nessuno, né di Zeudi e nemmeno di Javier. Sono cose che fa giusto per sé.”

Lorenzo Spolverato ha attaccato Helena Prestes al Grande Fratello parlando di tattiche e copioni, e tirando in mezzo anche Dayane Mello, grande amica della modella brasiliana. Ed a questo punto anche Maria Teresa Ruta gli ha dato ragione nominando la Mello, le due infatti hanno partecipato alla stessa edizione del GF: “Dayane ha baciato Adua, Helena ha baciato Zeudi, questo è proprio un copione già scritto.” Insomma, secondo Maria Teresa e Lorenzo Helena e Dayane non sono per nulla sincere e spontanee ma al contrario delle vere e proprio attrici che agiscono di conseguenza per attirarsi il favore del pubblico.

Dayane Mello, replica a distanza di fuoco agli attacchi di Lorenzo Spolverato e Maria Teresa Ruta al Grande Fratello

Se Helena Prestes non ha potuto difendersi degli attacchi di Lorenzo Spolverato e Maria Teresa Ruta perché all’interno della Casa del Grande Fratello non li ha sentiti, da casa sua, invece, Dayane Mello avendo avuto mondo di sentire tali dichiarazioni si è risentita a tal punto da replicare a distanza con un tweet su X. Dayane Mello si è scagliata contro Lorenzo e Maria Teresa Ruta: “Io ho vissuto il mio Grande Fratello in modo spontaneo e istintivo come faccio sempre, senza copioni e senza maschere. Mi dispiace che qualcuno si permetta di dire il contrario… Forse perché loro lo vivono così?”