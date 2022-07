Dayane Mello, baci infuocati con l’amica Dana Saber/ Video: reazione Soleil Sorge e…

Dayane Mello e i baci con l’amica Dana Saber

Dayane Mello non smette di stupire. Dopo il gossip su una presunta storia d’amore con il rapper Boro Boro, è la protagonista di un video esclusivo pubblicato da Whoopsee in cui è in compagnia delle amiche Soleil Sorge e Dana Saber. Tutte e tre bellissime, passeggiano per le strade di Milano tra sorrisi, abbracci e baci. Nel video, infatti, Dayane e Dana Saber si abbracciano e, davanti all’obiettivo dei paparazzi, si lasciano andare a baci infuocati.

Nel filmano, la modella brasiliana e l’amica riscaldano ulteriormente la già infuocata città di Milano per il caldo lasciandosi andare a baci bollenti e palpatine. Baci e gesti che, naturalmente, hanno attirato l’attenzione della telecamere che ha ripreso tutto scatenando la reazione del web, ma come ha reagito, invece, Soleil Sorge che era con loro?

Dayane Mello bacia Dana Saber: Soleil Sorge impassibile

Di fronte ai baci tra Dayane Mello e Dana Saber, molti utenti, sotto il video pubblico da Whoopsee, hanno notato un bacio “costruito” per attirare l’attenzione delle telecamere mentre Soleil Sorge, di fronte ai baci di Dayane e Dana, si mostra impassibile continuando a camminare con il cane Simba.

Mentre le tre ragazze passeggiano per le strade di Milano fermando per qualche bacio tra la Mello e la Saber, Soleil si ferma a sua volta posando con Simba. Un video che, in pochi minuti, non solo è diventato virale, ma scatenato la reazione del web.

