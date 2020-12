Dayane Mello, bestemmia al Grande Fratello Vip?/ Video, ecco cosa ha detto nella casa

Dayane Mello è una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 2020, ma la modella si sarebbe lasciata scappare una imprecazione nella casa. E’ davvero così? Da alcune ore sui social non si parla d’altro: la bellissima modella brasiliana avrebbe bestemmiato all’interno della casa più spiata d’Italia. La Mello si trovava in cucina con Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta quando si è lasciata andare pronunciando delle parole poco chiare che hanno immediatamente aizzato il popolo dei social. La ex compagna di Stefano Sala avrebbe pronunciato “po..a mad…a”, ma in realtà ascoltando con attenzione il video si sente la Mello dire semplicemente “che forte madonna”. Un’espressione lontana anni luce da una bestemmia e che sui social è diventata trend topic a conferma di quanto Dayane possa contare su un seguito davvero importante di fan e sostenitori.

Dayane Mello ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 2020?

Quindi nessuna bestemmia pronunciata da parte di Dayane Mello, ma una frase che potrebbe rivelarsi una arma a suo favore visto che la Mello nelle ultime settimana ha visto aumentare la sua popolarità diventando una delle concorrenti più amate di questa edizione. La modella brasiliana, amatissima già in Brasile e Spagna, in realtà può contare anche sull’appoggio del pubblico italiano e proprio per questo motivo ha deciso di continuare la sua permanenza nella casa nonostante inizialmente avesse deciso di lasciare la casa. Del resto la Mello ci ha abituati a continui cambi di umore e di posizione all’interno della casa! In questo caso a farle cambiare idea però è stata la madre di Stefano Sala che, durante la diretta del Grande Fratello Vip 2020, ha voluto scambiare quattro chiacchiere in privato con la modella per rassicurarla sulla figlia Sofia che è felice di vedere la propria mamma nella casa.

Da questo video (registrato dall’app) si sente meglio rispetto a quello registrato dalla tv e mi sembra che dica

"CHE FOTO MADONNA"#gfvip il caso è chiuso





