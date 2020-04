Dayane Mello: “bloccata in Turchia per il coronavirus”/ “Lontana da mia figlia Sofia”

Dayane Mello bloccata in Turchia a causa dell’emergenza coronavirus contro cui sta combattendo il mondo. Nelle scorse settimane, la modella, protagonista di Pechino Express 2020 insieme all’amica Ema Kovac con cui forma la coppia delle Top e con cui ha conquistato la finalissima, durante una diretta Instagram con Costantino Della Gherardesca, ha spiegato i motivi per i quali non è ancora tornata in Italia dove vive la figlia Sofia, nata dal suo amore, oggi finito, con il modello Stefano Sala con cui vive la piccola dopo la separazione. “ Sono in Turchia, sono bloccata qua, a Istanbul – ha spiegato Dayane a Costantino Della Gherardesca – . Sono venuta qua per lavoro, ho un contratto con un’agenzia di moda. Giusto quando è capitato questo, non sono potuta tornare ”. La Mello ha così risposto alle critiche ricevute negli scorsi giorni sui social perchè lontana dalla figlia in un momento così delicato.

DAYANE MELLO: “LONTANA DA MIA FIGLIA ANCHE NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO”