Dayane Mello/ Boccia la coppia Elisabetta Gregoraci-Pierpaolo Pretelli: qualcosa non va…

Dayane Mello fa pace con Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 2020

Si continua a parlare delle parole di Francesco Oppini in casa al Grande Fratello Vip 2020? Non più, almeno non dopo quello che è successo in diretta e il seguente chiarimento tra lui e Dayane Mello. Il figlio di Alba Parietti si è scusato con la modella brasiliana già in diretta etichettando come orrende le frasi che ha detto, frasi per le quali non c’era nemmeno bisogno di trovare una scusa perché assolutamente da condannare, risultato? Lui è rimasto in casa e ha avuto modo di parlare e chiarirsi con la diretta interessata. Dayane Mello e Francesco Oppini si sono conosciuti e tra loro è nata subito una sintonia ma tutto è cambiato quando Alba Parietti, in qualche modo, ha messo in guardia il figlio, e da quel momento il loro rapporto è completamente naufragato. Il riavvicinamento è andato in scena proprio dopo la puntata di lunedì quando Oppini si è scusato con Dayane riconoscendo di aver parlato a sproposito. A quel punto Dayane ha voluto chiudere la questione accettando le scuse: “La tua coscienza sa tutto. Io ti voglio bene, ho sbagliato e tu hai sbagliato. Mettiamoci una pietra sopra”. I due si abbracciano e sigillano la pace fatta.

Dayane Mello e i dubbi sui Gregorelli

Dall’altro lato, Dayane Mello ha avuto modo di commentare con Adua e con Stefania Orlando la vita dei Gregorelli in casa. Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono finiti allo scontro per via delle tensioni accumulate in diretta, e la modella, proprio come le sue amiche, pensa che tra loro ci sia davvero qualcosa che non va. Per la modella brasiliana non c’è nessuna storia tra i due, inoltre secondo lei tutto è stato impostato proprio male da Pierpaolo e alla fine conclude: “se hai iniziato vai fino in fondo”. Il discorso verrà di nuovo fuori in puntata venerdì sera?



