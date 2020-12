Dayane Mello, body shaming a Mario Ermito/ “Con 5 Kg in più diventi obeso”

Dayane Mello torna a far discutere al Grande Fratello Vip 2020 per una battuta fatta a Mario Ermito sul peso. “Con 5 chili in più diventi obeso, ti ho detto che devi stare attento a non ingrassare perché è un attimo per diventare ciccione” dice la modella brasiliana a cui l’attore reagisce con infastidito precisando che deve prestare più attenzione alle parole perché c’è gente che soffre di questa cosa. Che dire, la modella continua a modo suo a farsi portavoce di body shaming visto che non è la prima volta che all’interno della casa del GF VIP 5 si è lasciata andare a commenti non proprio entusiasmanti sull’aspetto fisico del compagni. Lo scambio di battute non è passato inosservato al popolo dei social che ha prontamente criticato la modella e c’è perfino chi reclama la sua esclusione dal reality show.

Dayane Mello body shaming nella casa del GF VIP 5: da Adua Del Vesco a Mario Ermito

Va detto che Dayane Mello in passato si era fatta scappare parole non proprio carine verso la sua amica speciale Rosalinda Cannavò. Durante la prima settimana nella casa, infatti, la Mello dinanzi ad Adua che aveva deciso di cucinarsi un uovo col bacon le disse: “tu sei fuori. Tu sei proprio fuori. Io non capisco che fa dieta, mangia la mela tutto il giorno per mangiare uovo e bacon alle 3 del mattino. Tanto tu lo sai dove va tutto questo vero? Tutto nelle gambe, tutto nella cellulite!”. Anche in quell’occasione le parole della Mello non passarono inosservate sui social proprio come è successo questa volta con Mario Ermito a cui ha detto ridendo: “con 5 chili in più diventi obeso, ti ho detto che devi stare attento a non ingrassare perché è un attimo per diventare ciccione”. Una critica simile la Mello l’aveva fatta anche a Giulia Salemi, ma l’influencer l’ha messa al posto suo dicendole: “tu pensa per te. Ai tuoi grissini, alle tua patatine… Che ognuno si guarda il proprio piatto”.



