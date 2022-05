Dayane Mello, Carlo Motta è il nuovo fidanzato?/ Baci nella notte a Milano…

Dayane Mello, baci con il modello Carlo Motta

Nuovo amore per Dayane Mello? La modella brasiliana, dopo l’avventura nel reality brasiliano La Fazenda, è tornata in Italia dove si è tuffata nel lavoro conducendo insieme ad Andrea Dianetti La pupa party. Conclusa l’esperienza come conduttrice, Dayane ha staccato dedicandosi alla sua bambina Sofia, ma anche all’amore. Dayane, come mostrano in esclusiva le immagini pubblicate dal sito Whoopsee.it, starebbe frequentando una persona.

Dopo essere stata pizzicata con l’imprenditore Andrea Turino, storia smentita dal settimanale Chi che le aveva accostato Alberto Franceschini, ex compagno di Alice Campello che ha poi sposato il calciatore Alvaro Morata, ora, nella vita di Dayane, ci sarebbe un nuovo amore. Nella notte milanese, durante una serata tra amici, Dayane è stata pizzicata in compagnia del modello Carlo Motta.

Dayane Mello e Carlo Motta: è nato l’amore?

Durante una serata a Milano con gli amici Marco Evandro e Giulia Salemi le cui foto sono state pubblicate sui social facendo impazzire i fan, Dayane Mello, come mostra un video esclusivo di sito Whoopsee.it, Dayane è in dolce compagnia. Al suo fianco c’è il modello Carlo Motta con cui si mostra in teneri atteggiamenti. Tra Dayane e Carlo Motta, infatti, non manca un bacio sotto lo sguardo attento di Giulia Salemi e Marco Evandro.

Sarà il nuovo amore della bellissima modella brasiliana? Per ora, Dayane non commenta come è solita fare di fronte a rumors e indiscrezioni sulla sua vita privata. Stavolta farà un’eccezione? Nel frattempo, sui social, i fan approvano quelle che potrebbe essere il nuovo fidanzato della Mello.

