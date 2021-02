Dayane Mello, choc al GF Vip/ “Alfonso ti arrapa?”, la risposta della modella

Tutto può succedere nella casa del Grande Fratello Vip. Ieri, sera, dopo la puntata gli inquilini della casa si sono ritrovati a cenare insieme e a chiacchierare. Intorno al tavolo i vip si sono messi a parlare anche di Alfonso Signorini, conduttore del reality show, della sua cultura e della sua sensibilità. A quel punto Dayane Mello ha spiazzato tutti: “È interessante, è intrigante”, ha detto la modella. Tommaso Zorzi, sempre in cerca dello scoop, le ha chiesto: “Ti arrapa Alfonso?”. Dayane ha risposo in modo affermativo, suscitando le reazioni degli altri vip: “Ma ho sentito bene?”, ha chiesto Rosalinda Cannavò, stupita dalle parole dell’amica. Ma la modella brasiliana ha confermato le sue parole: “È bello, mi piace. È elegante, è sexy. A volte sai cos’è strano? Sai quando trovi un uomo che ti piace che abbassi lo sguardo, che ti piace… Io con lui ho sempre questa cosa. Un po’ mi imbarazza”.

Dayane Mello: dichiarazioni choc su Alfonso Signorini

Le dichiarazioni di Dayane Mello su Alfonso Signorini ha ovviamente attirato l’attenzione dei social. “Ma sì dai, lei ama tutti e questo è una cosa bella ci sta!”, ha scritto un utente su Twitter. Secondo altri la modella ha cecato di ingraziarsi il conduttore, anche se la brasiliana è già in finale: “Ma se è più attraente un palo della luce… Lecchinaggio a livelli estremi” e “Dayane aveva bevuto, ma ovviamente una ruffianata non guasta mai…”. Per altri la modella stava solo scherzando. A prescindere della sue dichiarazioni, sui social Dayane Mello continua a riscuotere grande successo: “Dayane sta passando forse il periodo più brutto di tutta la sua vita, ma sta comunque dando forza agli altri concorrenti come ad esempio Pierpaolo. Giulia sta solo facendo la vittima, perché è quello che le esce meglio”, ha scritto una fan. Parole di approvazione anche dai non-fan: “Dayane (non la sopporto ) ma ha vinto e stravinto questo #GFvip è riuscita a creare e smontare tutto da mesi” e “Dayane mi sta antipatica ma si dimostra sempre spirito libero, Stefania completamente soggiogata da Tommaso”.



