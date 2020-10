Dayane Mello/ Con Francesco Oppini è tutto finito? Discussioni e liti ma…

Signori e signore sembra proprio che il rapporto tra Dayane Mello e Francesco Oppini sia finito dopo oltre un mese e mezzo di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e questo potrebbe riscrivere gli equilibri della casa. La modella brasiliana si è raccontata con le ragazze della casa ammettendo di aver cambiato idea su alcuni concorrenti della casa avvicinandosi ad altri e questo la sta mettendo in crisi anche in vista delle nomination di questa sera. Nei giorni scorsi i due hanno avuto modo di confrontarsi perché Dayane inizia a non vederci chiaro quando si parla del figlio di Alba Parietti e così ha deciso di affrontarlo faccia a faccia prima che qualche video venga a galla e rovini tutto: “Tengo a dirti che potresti vedere un video in cui parlo di te in modo diverso. Tommaso mi ha chiesto cosa pensavo di te come giocatore. Io gli ho detto che da dieci giorni ho cominciato a pensarlo. Te lo volevo dire”. Francesco Oppini la accusa di non essere stata sincera sin dall’inizio e lei conferma che il suo comportamento è cambiato con lei in questi giorni e lei si aspettava un confronto: “Sei una persona istintiva che magari viene scambiata per stratega”.

Il rapporto con Adua del Vesco nella casa del Grande Fratello Vip 2020

Francesco Oppini provato si è sciolto in lacrime mentre Dayane Mello si è rifugiata da Adua del Vesco che le ha fatto notare che qualsiasi sia la reazione nella casa del Grande Fratello Vip 2020 c’è sempre qualcuno pronto ad accusare di falsità un altro e così le consiglia di difendere sempre le sue età senza tenere conto di quello che gli altri potrebbero dire o fare. Le due sono molto legate e ancora una volta l’attrice rivela alla modella che è lei il punto di riferimento nella casa. Per fortuna nessuna delle due è in nomination e questo vuol dire che non si separeranno, almeno non per ora.



