Dayane Mello/ Con la madre dell’ex Carlo Beretta. La reazione di Giulia De Lellis…

Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta stanno insieme da meno di un anno, subito dopo la fine dell’ennesimo “tira e molla” tra la De Lellis e Andrea Damante. Prima di incontrare l’attuale fidanzato, l’influencer è stata legata, oltre che a Damante, a Irama e Andrea Iannone. Carlo, invece, ha avuto una relazione con Dayane Mello, che ha parlato di lui dentro la casa del Grande Fratello Vip 5. La modella brasiliana ha anche parlato della famiglia Beretta, con cui aveva molto legato. Infatti, ieri, Dayane Mello è stata avvistata a pranzo con Umberta Gnutti, mamma di Carlo, e con la nonna Mariella Calvesi. La modella ha pubblicato nelle sue storie di Instagram alcuni scatti insieme alle due donne. Tra Dayane e la madre del suo ex fidanzato è rimasto un buon rapporto al punto che la signora Umberta contribuì con una somma di denaro a un aereo dei fan della Mello da inviare sulla Casa di Cinecittà.

Dayane Mello: sui social segue di nuovo Carlo Beretta

Giulia De Lellis come ha reagito a questo incontro? Nei giorni passati l’influencer è stata raggiunta da Carlo Gussalli Beretta alle Canarie, dove è impegnata con le riprese di “Love Island”, come testimoniato con numerosi scatti sui social. Inoltre nel weekend Giulia ha sofferto di una forte emicrania che l’ha costretta a letto. Ma non è tutto, come rivela Il vicolo delle news, Dayane Mello ha ripreso a seguire sia Carlo che sua madre Umberta. Dentro la casa del Grande Fratello Vip Dayane Mello aveva raccontato all’amica Rosalinda Cannavò di aver molto sofferto per la storia d’amore con il giovane Beretta: “Lui è una persona che mi diceva che mi amava 15 volte al giorno e mi ha lasciato per messaggio. Non ha avuto il coraggio di dirmi “Sai, è meglio che le nostre vite si separino perché abbiamo 8 anni di differenza”, di fare un confronto e guardarmi negli occhi”. Sui social, in tanti si chiedono il motivo dell’incontro tra la modella brasiliana e la madre e la nonna di Carlo Beretta.

